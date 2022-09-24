Втрачали до 60 кг! Подробиці катувань українських героїв у російському полоні

Нещодавно Україна повернула частину українських захисників з полону. Те, як виглядали захисники, показувало одразу, як з ними поводилися та в яких умовах їх тримали.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів докладніше, що робили з нашими бійцями у полоні.
Кожен боєць втратив кілограми, деякі втратили навіть 60 кг. Це я ще не кажу про катування струмом. У кожного бійця є переломи та запущені рани, – розповідає Дмитро Лубінець.
Кожен боєць втратив кілограми, деякі втратили навіть 60 кг. Це я ще не кажу про катування струмом. У кожного бійця є переломи та запущені рани, – розповідає Дмитро Лубінець.
Також було підмічено, що бійці України не бачили гуманітарні місії. Це одразу доводить, що РФ порушували правила Женевських конвенцій.
Росіяни робили усе, аби зламати наших бійців. Але в них нічого не вийшло, лише знову показати своє справжнє обличчя усьому світу, – коментує Дмитро Лубінець.
Росіяни робили усе, аби зламати наших бійців. Але в них нічого не вийшло, лише знову показати своє справжнє обличчя усьому світу, – коментує Дмитро Лубінець.
Як тримали наших бійців у полоні та чи відповість РФ за злочини — дивіться у Вікнах.
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