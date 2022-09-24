Без кістки в руці, з кульовими пораненнями та побоями — ціна полону для героя Азовсталі Михайла Діанова

21 вересня відбувся історичний обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулись 215 героїв, зокрема офіцери та азовці, які були заручниками окупантів з кінця травня.

Серед них був і старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Михайло Діанов. Його світлина з пораненою рукою стала відомою на весь світ.

Нині Михайло вже на підконтрольній Україні території та проходить лікування в чернігівському шпиталі. Читай, якою була ціна полону нашого героя.

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Не вистачає кістки в руці

14 квітня родина Михайла дізналась, що він перебуває на Азовсталі з кульовим пораненням обох ніг та роздробленою кісткою правої руки.

Голос був… Я вам не можу передати. Думала, такий поганий зв’язок. Але це так Михайло говорив з останніх сил, — пригадує молодша сестра військового Альона Лаврушко.

Після повернення з полону лікарі констатували, що в руці Михайла не вистачає чотирьох сантиметрів кістки. Тому бійцю необхідно зробити кілька операцій та пройти фізіотерапію.

Родина готується до тривалого лікування та збирає кошти на це. Але вірить, що найгірше вже позаду, адже чоловік зміг вирватись живим з російського полону, де військових майже не годували, не пускали до них лікарів, а натомість нещадно катували та били.

Історія Михайла Діанова

42-річний Михайло Діанов з Тернополя долучився добровольцем до ЗСУ ще в січні 2015. Спочатку служив у десантних військах, а згодом у морській піхоті.

До того він змінив багато професій: був і адміністратором, і торговим агентом. Здавалось, він на кожній роботі почував себе комфортно, але згодом усвідомлював, що то не його.

Коли Михайло пішов у військо, то його друзі та близькі дуже здивувались — раніше він ніколи не мав справи зі зброєю.

Та й чоловік завжди мріяв займатися музикою: грав на акустичній і бас-гітарі, фортепіано, ударних і навіть був у складі місцевого рок-гурту Особистий підпис.

В армії Михайло нарешті знайшов своє місце. Він із захопленням вивчав військову справу та дивував своїх побратимів та командирів майстерністю та завзяттям.

Після початку повномасштабної війни чоловік брав участь в обороні Маріуполя і став одним з її символів завдяки світлинам фотографа Дмитра Козацького (Ореста).

У кінці травня захисникам Азовсталі був наданий наказ припинити оборону міста задля збереження життя військовослужбовців.

Тоді всі вийшли зі сталевого гіганта та потрапили в російський полон. Відтоді й до 21 вересня про долю українських героїв було нічого невідомо.

Нині нагороджений орденом За мужність III ступеня почесний громадянин Тернополя Михайло Діанов дякує всім тим, хто хвилювався за нього всі ці важкі місяці, та вірить, що додому повернеться кожен український полонений.

З полону також звільнили наймолодшого захисника Маріуполя — 19-річного героя. Читай, що розповіла мати Назарія Гринцевича про звільнення парамедика з Азовсталі.

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