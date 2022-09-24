Розповіді

Без кістки в руці, з кульовими пораненнями та побоями — ціна полону для героя Азовсталі Михайла Діанова

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Вересня 2022, 13:15
Історія Михайла Діанова - захисника Азовсталі, який повернувся додому
Фото: Служба Безпеки України

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