Здоров’я підірване — мама Святослава Паламара “Калини” про стан азовця після полону

Україна та весь світ довго та з надією чекали повернення українських героїв з полону окупантів. У ніч на 22 вересня це нарешті сталося — частина полонених військових були звільнені з ворожого полону. Серед них і заступник командира полку Азов — Святослав Паламар на псевдо “Калина”.

Мама азовця Святослава Паламара про стан сина

Біль, який відчуває мати та родина полоненого військового — найсильніший. Мама азовця “Калини” пані Лідія розповіла про те, що відчувала весь цей час та в якому стані зараз Святослав Паламар.

Ми старалися мітинги робити, все, що реально. Плести сітки, робити все, щоб забути, що діти в полоні, — розповідає мати “Калини” Лідія Паламар.

Найстрашнішим, ділиться жінка, було те, що родина не знала, де перебувають військові. У них були версії, що азовців вивезли до Росії або в так звану ДНР.

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Лідія згадує: коли російські пропагандисти написали, що роблять клітки для маріупольців, яких будуть страчувати, і написали, що це для командирів, у родини був шок.

Перед полоном я бачила його відеозвернення. Жахливе. Бачила, наскільки йому тяжко. Він подзвонив 20 травня і сказав: “Мамо, деякий час зі мною не буде зв’язку. Але не переживай” і потім дзвінок обірвався, — розповідає Лідія.

Тоді азовці вірили, що деблокада могла бути, але вже було запізно. За чотири місяці від сина не було жодного дзвінка. Це було найстрашнішим для матері.

Перші слова після звільнення з полону

— Коли мені подзвонили і спитали, чи бачу я, що відбувається, що звільняють маріупольців, 215 людей, і вони їдуть через Чернігів, я дивилася всі канали, перемикала один за одним, — розповідає Лідія.

Потім родичі надіслали фото Святослава, де їх п’ять командирів, що вони живі. Через деякий час невістка сказала, що коли син подзвонив, передусім хотів почути сина. Той впізнав батька і сказав, як сильно його чекають.

Потім він подзвонив і мені. Сказав, що все добре. Дивитись без сліз було неможливо. Але він живий, він в безпеці. Це найголовніше.

Лідія дякує президенту, всім службам, які були задіяні. Каже, що тепер зможе спокійно заснути і знати, що її дитина жива.

Здоров’я “Калини” після полону

Я знаю, що це страшний біль для нього, бо Святослав втратив багато побратимів. Але він тримається, нам треба вчитися в нього. Він ніколи не говорив, як йому тяжко, не показував, — каже Лідія.

Мати Святослава розповіла і про фізичний стан сина.

Здоров’я підірване. Якщо він важив завжди 90 кг, то зараз — лише 60. Головне, що він живий. Ми його відгодуємо, відпоїмо.

До кінця війни Святослав Паламар та командири Азова перебуватимуть у Туреччині.

Раніше ми розповідали, що пережила дружина Святослава “Калини” під час його полону.

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