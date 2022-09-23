Здоров’я підірване — мама Святослава Паламара “Калини” про стан азовця після полону

Україна та весь світ довго та з надією чекали повернення українських героїв з полону окупантів. У ніч на 22 вересня це нарешті сталося — частина полонених військових були звільнені з ворожого полону. Серед них і заступник командира полку Азов — Святослав Паламар на псевдо “Калина”.
Біль, який відчуває мати та родина полоненого військового — найсильніший. Мама азовця “Калини” пані Лідія розповіла про те, що відчувала весь цей час та в якому стані зараз Святослав Паламар.
Ми старалися мітинги робити, все, що реально. Плести сітки, робити все, щоб забути, що діти в полоні, — розповідає мати “Калини” Лідія Паламар.
Ми старалися мітинги робити, все, що реально. Плести сітки, робити все, щоб забути, що діти в полоні, — розповідає мати “Калини” Лідія Паламар.
Найстрашнішим, ділиться жінка, було те, що родина не знала, де перебувають військові. У них були версії, що азовців вивезли до Росії або в так звану ДНР.
Лідія згадує: коли російські пропагандисти написали, що роблять клітки для маріупольців, яких будуть страчувати, і написали, що це для командирів, у родини був шок.
Перед полоном я бачила його відеозвернення. Жахливе. Бачила, наскільки йому тяжко. Він подзвонив 20 травня і сказав: “Мамо, деякий час зі мною не буде зв’язку. Але не переживай” і потім дзвінок обірвався, — розповідає Лідія.
Перед полоном я бачила його відеозвернення. Жахливе. Бачила, наскільки йому тяжко. Він подзвонив 20 травня і сказав: “Мамо, деякий час зі мною не буде зв’язку. Але не переживай” і потім дзвінок обірвався, — розповідає Лідія.
Тоді азовці вірили, що деблокада могла бути, але вже було запізно. За чотири місяці від сина не було жодного дзвінка. Це було найстрашнішим для матері.
— Коли мені подзвонили і спитали, чи бачу я, що відбувається, що звільняють маріупольців, 215 людей, і вони їдуть через Чернігів, я дивилася всі канали, перемикала один за одним, — розповідає Лідія.
Потім родичі надіслали фото Святослава, де їх п’ять командирів, що вони живі. Через деякий час невістка сказала, що коли син подзвонив, передусім хотів почути сина. Той впізнав батька і сказав, як сильно його чекають.
Потім він подзвонив і мені. Сказав, що все добре. Дивитись без сліз було неможливо. Але він живий, він в безпеці. Це найголовніше.
Потім він подзвонив і мені. Сказав, що все добре. Дивитись без сліз було неможливо. Але він живий, він в безпеці. Це найголовніше.
Лідія дякує президенту, всім службам, які були задіяні. Каже, що тепер зможе спокійно заснути і знати, що її дитина жива.
Я знаю, що це страшний біль для нього, бо Святослав втратив багато побратимів. Але він тримається, нам треба вчитися в нього. Він ніколи не говорив, як йому тяжко, не показував, — каже Лідія.
Я знаю, що це страшний біль для нього, бо Святослав втратив багато побратимів. Але він тримається, нам треба вчитися в нього. Він ніколи не говорив, як йому тяжко, не показував, — каже Лідія.
Мати Святослава розповіла і про фізичний стан сина.
Здоров’я підірване. Якщо він важив завжди 90 кг, то зараз — лише 60. Головне, що він живий. Ми його відгодуємо, відпоїмо.
Здоров’я підірване. Якщо він важив завжди 90 кг, то зараз — лише 60. Головне, що він живий. Ми його відгодуємо, відпоїмо.
До кінця війни Святослав Паламар та командири Азова перебуватимуть у Туреччині.
Раніше ми розповідали, що пережила дружина Святослава “Калини” під час його полону.
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