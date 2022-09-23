Його не впізнають, він дуже схуд та сильно змінився! Сестра Сергія Волинського про повернення брата з полону

Україна змогла повернути 215 полонених військових, серед яких 124 офіцери, що були заручниками Росії з кінця травня.

Серед них був і командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський (“Волина”).

Його сестра Тетяна Харько дала ексклюзивне інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Оксані Михайловій щодо звільнення свого брата з полону.

Про першу розмову з братом

Вона розповіла, що говорила з братом лише дві – три хвилини. Розмова була наповнена емоціями, Тетяна навіть не знала, що сказати, постійно повторювала ім’я брата.

На питання “як ти?” він, як завжди, відповів, що все гаразд. Проте Тетяна каже, що у його голосі відчувалася посмішка.

Жінка розповідає: чула заяву президента, що рідні зможуть побачити своїх захисників, і сподівається, що це відбудеться якнайшвидше.

— Останній раз зв’язок з Сергієм був 20 травня, коли вони виходили з заводу Азовсталь. Потім жодного разу ми не чули голосу Сергія, від нього не було жодного повідомлення. Єдине, що ми бачили, — відео на російських каналах, — розповідає сестра.

За її словами, Сергій сильно змінився, і багато людей його просто не впізнають.

— Він дуже схуд, сильно змінився, але його впізнають за голосом. Ми відразу впізнали свого брата. Усі хлопці в жахливому стані, дуже схудли, на це боляче дивитися, — каже Тетяна.

Вона наголошує, що в колонії залишається багато українських військових.

— Вони такі ж змучені, але пекло для них продовжується. Тому мета українського народу — не зупинятися. Ми повинні повернути кожного, — зауважує Тетяна Харько.

Раніше ми розповідали історію дружини Святослава “Калини”. Він теж повернувся додому з російського полону.

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