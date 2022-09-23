Розповіді

Його не впізнають, він дуже схуд та сильно змінився! Сестра Сергія Волинського про повернення брата з полону

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Вересня 2022, 10:30
Тетяна Харько (сестра Волини) про повернення брата з полону
Фото: Facebook

Більше новин
Українських військових жорстоко катували: Буданов про повернення полонених
Українських захисників піддавали жорстоким тортурам! Кирило Буданов про звільнених військових
Церковні свята у вересні 2022
Новоліття, Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження: церковні свята та пости у вересні 2022
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Рецепт бургера, як у McDonald’s - простий рецепт від Клопотенка
Для тих, хто на правому березі — Клопотенко поділився рецептом соковитого бургера, як у McDonald’s
Дивитись більше

Матеріали по темі

Українських військових жорстоко катували: Буданов про повернення полонених
Українських захисників піддавали жорстоким тортурам! Кирило Буданов про звільнених військових
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Обстріли Марганця і Нікополя 23 вересня: останні новини
І знов смертельний ворожий вогонь. Росіяни вгатили по Нікополю і Марганцю, є загиблі
Святослав Паламар
Бути дружиною героя: що пережила кохана Святослава “Калини”, військового Азовсталі, під час його полону

Відео
0:02:34
Українських військових жорстоко катували: Буданов про повернення полонених

Українських захисників піддавали жорстоким тортурам! Кирило Буданов про звільнених військових
0:04:41
Особливості навчання українських дітей у Польщі
Рівні права та спрощена процедура зарахування — як польські школи піклуються про українських дітей
Обстріли Марганця і Нікополя 23 вересня: останні новини
І знов смертельний ворожий вогонь. Росіяни вгатили по Нікополю і Марганцю, є загиблі
Карта бойових дій в Україні 23.09.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 23 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:02:17
інтерв'ю кадирівця
Позиції РФ обстрілюють з території “ЛНР”: Золкін вперше взяв інтерв’ю у “кадировця”
0:02:55
Зеленодольська громада
З березня люди сплять у підвалах! Росіяни безупинно гатять по Зеленодольській громаді
0:04:23
Референдуми РФ
Хочуть зібрати гарматне м’ясо з українців? Навіщо РФ псевдореферендуми
0:03:47
Роман Кашпур
Я втратив кінцівку і побратимів не для того, щоб усе покинути: історія медаліста Ігор Героїв Романа Кашпура
0:04:16
Ситуація в Дніпрі
Дніпро стало на військові рейки! Як містяни тримають близький тил на своїх плечах
0:05:15
як Україна виграє економічну війну
Страхування іноземних інвестицій та скорочення податків: як Україна виграє економічну війну
Більше відео
Святослав Паламар
Читати далі
Бути дружиною героя: що пережила кохана Святослава “Калини”, військового Азовсталі, під час його полону

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь