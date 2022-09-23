Его не узнают, он очень похудел и сильно изменился! Сестра Сергея Волынского о возвращении брата из плена

Украина смогла вернуть 215 пленных военных, среди которых 124 офицера, находившихся в заложниках России с конца мая.

Среди них был и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (“Волына”).

Его сестра Татьяна Харько дала эксклюзивное интервью журналистке Фактов ICTV Оксане Михайловой об освобождении её брата из плена.

Сейчас также смотрят

О первом разговоре с братом

Она рассказала, что говорила с братом всего две – три минуты. Разговор был наполнен эмоциями, Татьяна даже не знала, что сказать, постоянно повторяла имя брата.

На вопрос “как ты?” он, как всегда, ответил, что все хорошо. Однако Татьяна говорит, что в его голосе чувствовалась улыбка.

Женщина рассказывает: слышала заявление президента, что родные смогут увидеть своих защитников, и надеется, что это произойдет как можно быстрее.

— Последний раз связь с Сергеем была 20 мая, когда они выходили с завода Азовсталь. Потом ни разу мы не слышали голоса Сергея, от него не было ни одного сообщения. Единственное, что мы видели, — видео на российских каналах, — рассказывает сестра.

По ее словам, Сергей сильно изменился, и многие его просто не узнают.

— Он очень похудел, сильно изменился, но его узнают по голосу. Мы сразу узнали своего брата. Все ребята в ужасном состоянии, очень похудели, на это больно смотреть, — говорит Татьяна.

Она отмечает, что в колонии остается много украинских военных.

— Они такие же измученные, но ад для них продолжается. Поэтому цель украинского народа — не останавливаться. Мы должны вернуть каждого, — говорит Татьяна Харько.

Ранее мы рассказывали историю жены Святослава “Калины”. Он тоже вернулся домой из российского плена.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!