Рассказы

Его не узнают, он очень похудел и сильно изменился! Сестра Сергея Волынского о возвращении брата из плена

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 сентября 2022, 10:30
Тетяна Харько (сестра Волини) про повернення брата з полону
Фото: Facebook

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