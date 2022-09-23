Рассказы

Быть женой героя: что пережила возлюбленная Святослава “Калины”, военного Азовстали, во время его плена

Вероника Кононенко, практикантка сайта 23 сентября 2022, 08:30
Святослав Паламар

Больше новостей
Агресивний гумор у стосунках - як виявити та реагувати
Шутки бывают разными: как скрытая агрессия разрушает отношения
Календарь магнитных бурь на сентябрь 2022
Пережить и не страдать: когда ждать магнитных бурь в сентябре 2022 и как себя поддержать в этот период
Особливості навчання українських дітей у Польщі
Равные права и упрощенная процедура зачисления — как польские школы заботятся об украинских детях
Обстріли Марганця і Нікополя 23 вересня: останні новини
И снова смертельный вражеский огонь. Россияне ударили по Никополю и Марганцу, есть погибшие
Смотреть больше

Материалы по теме

Обстріли Марганця і Нікополя 23 вересня: останні новини
И снова смертельный вражеский огонь. Россияне ударили по Никополю и Марганцу, есть погибшие
Святослав Паламар
Бути дружиною героя: що пережила кохана Святослава “Калини”, військового Азовсталі, під час його полону
как ухаживать за новорожденными
Как ухаживать за новорожденным в условиях войны: советы от эксперта
Карта бойових дій в Україні 23.09.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 23 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Видео
0:04:41
Особливості навчання українських дітей у Польщі

Равные права и упрощенная процедура зачисления — как польские школы заботятся об украинских детях
Обстріли Марганця і Нікополя 23 вересня: останні новини
И снова смертельный вражеский огонь. Россияне ударили по Никополю и Марганцу, есть погибшие
Карта бойових дій в Україні 23.09.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 23 сентября: опасные направления в режиме онлайн
0:02:17
интервью кадыровца
Позиции РФ обстреливают с территории “ЛНР”: Золкин впервые взял интервью у “кадыровца”
0:02:55
Зеленодольская община
С марта люди спят в подвалах! Россияне непрерывно бьют по Зеленодольской общине
0:04:23
Референдумы РФ
Хотят собрать пушечное мясо из украинцев? Зачем РФ псевдореферендумы
0:03:47
Роман Кашпур
Я потерял ногу и собратьев не для того, чтобы все бросить: история медалиста Игор Героев Романа Кашпура
0:04:16
Ситуация в Днепре
Днепр встал на военные рельсы! Как горожане держат ближний тыл на своих плечах
0:05:15
як Україна виграє економічну війну
Страхование иностранных инвестиций и сокращение налогов: как Украина выиграет экономическую войну
0:04:34
Сергей Сова
Символ украинского сопротивления: кем был погибший военнослужащий с сине-желтым браслетом на руке
Больше видео
Дмитро Кулеба
Читать дальше
Мы знаем, как побеждать. И мы это сделаем! Дмитрий Кулеба на The Late Show о страхах на войне и желании бороться

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь