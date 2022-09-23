Быть женой героя: что пережила возлюбленная Святослава “Калины”, военного Азовстали, во время его плена

Ночью, 22 сентября, из плена освободили и вернули домой 215 героев, защитников Азовстали. Этого ждала вся Украина, однако больше всего — родные и близкие военных.

За все время в плену россияне неоднократно нарушали международное право, не соблюдали Женевскую конвенцию и блокировали миссию ООН.

Все это держало в постоянном напряжении и страхе семьи военных, каждый день начинался с молитвы за их жизнь и попыток достучаться до мира.

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Через что пришлось пройти Антонине Паламарь, жене Святослава Паламаря “Калины”, во время его несокрушимой борьбы на Азовстали и в плену российских оккупантов, рассказываем далее.

Ад Азовстали продолжался даже на мирной земле

Каждый день с момента нападения азовцы боролись за жизни мирных людей, сдерживали врага и выполняли задачи, несмотря на все испытания: отсутствие стратегических запасов пищи, медикаментов и возможности их получить, преимущество врага в количестве и т.д.

Их отрезанность от мира и тяжелые условия были адом не только для азовцев и мирных людей, скрывавшихся от россиян на заводе.

Этот ад перекочевал на относительно спокойные территории, в сердца родных и близких этих защитников. Одной из тех, кто проживал боль Азовстали внутри, была Антонина, жена Святослава “Калины”.

Она делится, что мужчина редко, но присылал краткие сообщения с Азовстали: +; держим оборону; привет малышу и родителям; знаешь, что бы я сейчас съел — хлеба; не теряем надежды и верим; штурм завода; враг сбрасывает на завод бомбы, а здесь у нас много гражданских людей, которых мы должны спасти.

Также он писал, что погибли наши добрые друзья и еще много таких семей, людей, детей, военных, верных своей Украине сыновей и дочерей.

Наверное, каждой женщине будет трудно читать короткие сообщения о смерти друзей, знать, что там сейчас ад, твой любимый прямо там, а ты не можешь ничего сделать.

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Плен — продолжение ада

Чтобы сохранить жизнь, защитники Азовстали выполнили приказ высшего руководства и добровольно сдались в плен.

С тех пор, с 23 мая, жена Святослава “Калины” не получала от него никаких известий. Хотя по уставу Женевской конвенции военнопленные имеют право на переписку.

Россиянам это ни о чем не говорит, поэтому родным и близким пленных оставалось только верить, что они еще живы, и бороться за их освобождение вместе с украинскими властями. Это было немалое испытание.

Из-за того, что не было связи, родные не знали, кто был в Еленовке. Хоть что-то о местонахождении и состоянии родных людей в плену могли узнать только со слов освобожденных бойцов.

Более полугода войны стали большим испытанием и для шестилетнего сина супругов. Он не видел папу все это время, не мог обнять, поговорить с ним.

В плане воспитания между отцом и сыном еще с детства царит доверие, общение, чувство справедливости, дисциплины и любви к своей родной земле, своему народу и корням.

Лукьян знает, что папа вместе с собратьями — настоящие супергерои, легендарные герои, мужественные и победоносные. Он и его мама с нетерпением ждали отца и всех защитников и защитниц Азовстали, и вот наконец это произошло.

Защитники вернулись домой, а в сердцах их родных утих ад, бурливший с начала войны.

А о том, как отреагировали матери и жены на освобожденных родных азовцев, читай в нашем материале.

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