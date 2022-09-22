Бороться дальше за тех, кто остался! Как отреагировали матери и жены на освобождение родных азовцев

Уверены, что ты уже знаешь эту замечательную новость: 215 украинских защитников наконец-то вернулись домой из российского плена! Родные уже ждут их: как отреагировали жены и матери военнопленных — читай в материале.

Екатерина Прокопенко (жена Редиса), Алла Самойленко (мама Ильи Самойленко) и Юлия Федосюк (жена Арсена Федосюка) пообщались с Голосом Америки.

Екатерина Прокопенко с ужасом вспоминает ту картинку, которую увидела на первом брифинге освобожденных пленных.

Я боюсь представить, что с ним там делали. Эта картинка очень отличается от той, которую я привыкла видеть. Но, безусловно, счастлива, что он жив.

В последний раз Екатерина слышала своего мужа в мае. Сейчас она находится в Вашингтоне, но готова лететь к любимому первым рейсом.

Мама Ильи Самойленко Алла говорит: сын звонил из чужого номера и всего на несколько секунд. Но как она была счастлива услышать родной голос хотя бы на эти короткие мгновения!

Вместе с тем женщина отмечает: еще много наших военных и гражданских находятся в российском плену, поэтому нам нужно бороться и дальше за тех, кто остался там.

Юлия Федосюк — жена Арсена Федосюка — не увидела своего любимого в списках на обмен. Но признается: искренне рада за тех женщин, которые встретятся со своими мужьями в ближайшие дни.

— Меня беспокоит, мучает то, что допросы проводят с применением насилия. Об этом говорят все уже вернувшиеся ребята.

Я до сих пор не знаю, где мой муж, связи с ним тоже нет. Наша цель остается недостигнутой до конца, и мы должны бороться дальше.

Жены азовцев призывают поднимать вопросы обмена военнопленными в любых переговорах: цена человеческой жизни в 21-м веке должна быть больше, чем другие политические вопросы.

О бойцах из Азовстали уже ходит много легенд и слухов. Но давай разбираться в фактах вместе: ранее мы рассказывали тебе об истории жизни известных украинских защитников и защитниц.

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