Они стали известны на весь мир! Истории мужественных защитников Азовстали

Бойцы Азовстали стали примером несокрушимости и мужества для всего мира и худшими врагами для России и ее пропаганды. Несколько месяцев бойцы полка Азов и другие военные держали оборону завода Азовсталь и Мариуполя.

В ужасных условиях, под постоянными обстрелами, с тяжелыми ранениями они до последнего сдерживали врага.

16 мая началась эвакуация военных из Азовстали. Командиры находившихся на заводе подразделений получили приказ сохранить жизни личного состава, поэтому военных эвакуировали на неподконтрольную Украине территорию.

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Через несколько месяцев после этого мир всколыхнула новость о теракте в Еленовке, где находились украинские военные, в том числе азовцы.

Мы расскажем тебе истории бойцов Азовстали, которых знает Украина и мир.

Остался верен присяге Украины

Командир 36-й бригады морской пехоты майор Сергей “Волына” Волынский родом из Полтавской области. Он больше месяца находился с собратьями в Мариуполе на заводе Азовсталь. Его историю Суспільному рассказала сестра Татьяна Харько.

В этом году ему исполнится 30 лет, половину своей жизни посвятил военному делу. Сначала учился в Кременчугском военном лицее, а высшее образование получил в Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Затем служил в Керчи в рядах морской пехоты до оккупации в 2014 году.

— Он был в меньшинстве лиц, не изменивших своей военной присяге, и вернулся на территорию Украины, в город Николаев, в подразделение морской пехоты, — говорит сестра. С тех пор участвовал в боях в Донецкой и Луганской области.

Татьяна рассказывает, что в Мариуполь ее брат поехал за две недели до полномасштабного вторжения, а на Азовсталь его подразделение вошло уже в апреле. Признается, что получали от Сергея только очень короткие смс.

— Мы получали только плюсик — это значит, что он жив. И больше никакой информации он нам не рассказывал, — отмечает женщина. Однако она знала, что военные находились в ужасных условиях без пищи и воды, мучились с ранениями.

Волына неоднократно обращался к людям во всем мире, даже к Папе Римскому и Илону Маску, чтобы те помогли эвакуировать бойцов в третью страну. Однако ответа на его обращения не последовало.

Сергея ждет вся его семья: родители, дедушка, бабушка, семья сестры и жена с сыном. В начале мая ему присвоили Орден Богдана Хмельницкого III степени. Сергей находится в плену, видеоролики с ним Россия использовала в своей пропаганде.

Защищал Украину с большой любовью

Командиру отдельного полка специального назначения НГУ Азов, подполковнику Денису “Редису” Прокопенко всего 31 год. Именно он заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали преобладающие силы противника на себя.

— Я знаю только, что его вывезли в Россию, и вообще это еще не подтвержденная информация, — сказала жена Дениса Екатерина в комментарии Суспільному. Женщина делала и продолжает делать все возможное, чтобы спасти бойцов и вернуть их домой.

О местонахождении мужа она узнала из российских СМИ. Женщина отмечает, что Россия скрывает командный состав и пытается умалчивать места нахождения других бойцов, поэтому госструктурам сложно что-либо подтвердить.

Екатерина встречается даже с представителями власти, предлагает свои варианты спасения. Ожидает обменов, но Россия их затягивает. После видео, опубликованного Денисом, женщина сразу ему позвонила. Он убеждал ее в том, что есть гаранты безопасности: ООН, Красный Крест, которые должны проверять бойцов и условия, в которых бы их содержали. Но теракт в Еленовке показывает, что договоренности не соблюдались.

Екатерина рассказывает, что познакомилась с Денисом в 2015 году. Он очаровал ее всем. Тогда она узнала, что в 2014 году он воевал на Востоке в составе полка Азов.

Денис окончил факультет германской филологии Киевского национального лингвистического университета, однако любовь к Украине заставила его пойти другим путем. Он присоединился к полку Азов, где продемонстрировал лидерские качества. Стал сначала командиром взвода, роты, а затем батальона.

Он неоднократно призвал закрыть небо над Украиной и предотвратить гуманитарный коллапс в Мариуполе. 19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командирам подразделений, продолжавших оборону Мариуполя, среди них был и Денис Прокопенко.

Он разглядел несокрушимый дух почти каждого азовца

Заместитель командира полка Азов Святослав “Калина” Паламарь участвовал в боях на Востоке Украины еще с августа 2014 года. Он родом из Львовской области, учился во Львовском торгово-экономическом университете. Но во время учебы пришлось брать академотпуск. Зачем? А чтобы служить в армии! После службы он завершил обучение.

Мужчина был участником двух украинских революций: Оранжевой и Революции достоинства. Не колеблясь, восемь лет назад пошел защищать Украину. Дома его ждут жена и сын.

Мужчина рассказал в интервью 2020 году, что сам выбрал себе позывной:

— В мобилизационном центре мне сразу сказали: “Друг, выбирай свой позывной”. Я подумал: что у меня больше ассоциируется с Украиной? Клен — с Канадой, береза ​​— с Россией, а настоящий символ Украины — калина. Она встречается и в песнях, и в летописях, и в баснях, и в легендах в период казачества, в период деятельности УПА и т.д.

Он записывал видеообращения и обращался к украинскому народу и властям.

— Помнить о нас, помнить вечно о Мариуполе, рассказывать об этом, но это город-мученик. Это город-борец. И мы не в прошлом, мы в настоящем. Это когда ты читаешь о себе со скорбью, а ты еще есть. Ты еще живешь надеждой, понимаешь, что к тебе должны прийти.

И особенно те люди, которые верны присяге, знают, что Россию можно победить, — говорил он в одном из видеообращений.

В Азове Святослав отвечал за рекрутинг. Крепкий характер и несокрушимый дух почти каждого азовца разглядел в свое время именно он.

За свою службу мужчина получил не одну награду: За доблестную службу, За оборону Мариуполя, медаль За военную службу Украины, получил Орден Даниила Галицкого. Его мать Лидия не знает, где и в каких условиях находится ее сын.

Ее голос завораживал и давал надежду

Среди мужественных мужчин на заводе Азовсталь находились такие же девушки и женщины. Пташка из Азовстали Екатерина стала известной на всю Украину своим пением. В темных подвалах завода, в холоде, почти без еды, уставшая она не только спасала жизнь людей, но и поднимала боевой дух украинскими песнями.

Девушке всего 21 год, она — парамедик из Тернополя. Мечтала быть актрисой, но любовь к родной стране победила. Она начала спасать людей. Прошла медицинские курсы и помогала на востоке Украины.

С первых дней полномасштабного вторжения помогала в госпитале Мариуполя, затем оказалась на территории завода Азовсталь, где продолжила оказывать медицинскую помощь.

По сети даже ходили слухи, что Екатерина умерла. Это очень напугало ее мать, но потом Пташка вышла на связь.

Мать Светлана вспоминает: однажды, когда спросила у дочери, ела ли она что-то, услышала в ответ, что только кусочек бородинского хлеба.

Как хорошо, мама, что ты научила нас любить хлеб, — сказала Катерина Светлане.

— Когда-то меня учила бабушка, если упал кусок хлеба, поднять, сдуть, поцеловать и положить на стол. Я так тоже учила детей, что хлеб нужно уважать. Пожалуй, из таких маленьких примеров, украинских песен это все рождается и начинается. И так она любит Украину, — рассказывает Светлана.

Женщина рассказала Эспрессо, что ее дочь находится в плену в Еленовке.

Глаза Азовстали

26-летний Дмитрий “Орест” Казацкий был глазами Азовстали. Его фотографии облетели весь мир. Своими кадрами он привлекал внимание к бойцам на заводе. Каждая фотография запечатлевается в памяти и передает мужество и несокрушимость наших военных.

Когда в Украине начинались протесты на Майдане, переросшие в Революцию достоинства, Дмитрий бросил учебу в Польше и вернулся домой. Присоединился к Национальной гвардии, впоследствии к полку Азов.

Уже в 2015 году служил в Мариуполе, в этом же городе встретил полномасштабное вторжение России.

В социальных сетях парень вспоминал, как хотел стать военным корреспондентом, но не думал, что мечта осуществится.

— Когда еще учился в Польше, по вечерам брал большой рюкзак, бросал туда много книг и бегал на стадионе. Мечтал стать военным корреспондентом. Тогда поверить не мог, что это может стать реальностью, — говорится в публикациях парня.

Его мама Ирина — проводница на эвакуационных поездах, тоже спасает жизнь людей. Парень отмечал, что она для него самая большая поддержка.

Не знаю даже, кому сложнее в этой ситуации: детям, борющимся на Азовстали, или родителям, которые не могут помочь на расстоянии, — делился мыслями Дмитрий.

Орест рассказывал еще одну чуткую историю: его мать отказалась заказывать пиццу с дочерью в праздник, ведь бойцы на Азовстали были почти без продовольствия.

Парень снимал последствия российской агрессии, но самым болезненным репортажем назвал фото с ранеными собратьями. Благодаря этим фотографиям он пытался напомнить, что украинских защитников нужно эвакуировать из Азовстали.

Мотивировала Дмитрия только вера в будущее и свою страну. 20 мая он сообщил, что попал в плен, и оставил свои фотографии с просьбой отправлять их на журналистские выставки и фотоконкурсы.

В российском плену оказалось более 2500 защитников Азовстали. Некоторые из них уже вернулись домой. Ранее мы рассказывали истории освобожденных бойцов из Азовстали. Услышанное шокирует. Украина ждет возвращения всех своих бойцов.

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