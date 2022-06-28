Розповіді

Завжди любила спів та допомагала людям: історія “Пташки” з Азовсталі вустами матері

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Червня 2022, 17:00
Історія Катерини (Пташки) з Маріуполя
Фото: Instagram

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