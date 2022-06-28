Завжди любила спів та допомагала людям: історія “Пташки” з Азовсталі вустами матері

Українці вдячні всім героям Азовсталі, що тримали оборону міста Маріуполь та всієї України. Ми знаємо деяких захисників Маріуполя і дивуємося їхній силі духу. Адже навіть під ворожими обстрілами вони знаходили час співати українські пісні.

Саме через мелодійний спів Україна дізналася про “Пташку” з Азовсталі — Катерину.

Їй 21 рік, вона — парамедик із Тернополя. Дівчина за фахом акторка, займалася волонтерською діяльністю, а після медичних курсів як медик-волонтер допомагала цивільним і військових людям на Сході України.

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Згодом, у листопаді 2021 року, Катерина приєдналась до волонтерського медичного батальйону Госпітальєри.

З перших днів повномасштабного наступу Росії на Україну дівчина приїхала до госпіталя в Маріуполі, щоб рятувати людей. Шпиталь розбомбили, тож Катерина з іншими парамедиками потрапила на завод Азовсталь.

Розповідь про Катерину вустами матері

Мама “Пташки” Світлана розповіла про свою доньку і сказала, що мала з нею зв’язок до 19 травня.

Як з’явилася “Пташка”

Мати згадує, що шість років тому дівчина взяла участь у конкурсі малюнків. На своїй картині вона зобразила пташку, український тризуб і калину. Відтоді її й почали називати Пташка.

Любов до співу

За словами Світлани, Катерина хотіла привернути увагу до поранених цивільних та військових своїми піснями в укритті Азовсталі. Її голос заворожив тисячі людей. Мама дівчини й досі переслухує її спів на відео.



— Катруся ще навіть не вміла добре балакати, а вже вміла співати. Коли була малесенька, ми лягали спати, я їй співала українські пісні. Оскільки швидко в селі втомлюєшся, то я скоріше засинала за неї. Але Катя мене будила, щоб я доспівувала, — згадує мама.

Вона розповіла, що дівчина пішла до музичної школи на вокал, проте цього було замало, тож за півроку пішла ще й вчитися грати на бандурі.

— Після дев’ятого класу вступила у Тернопільське музичне училище імені Соломії Крушельницької, що пізніше перейменували в мистецький коледж, який закінчила на відмінно. Їй було 18 років у 2019-му, коли поїхала в Київ. Звісно, я хвилювалась, але вона на вступні іспити їхала сама, на екзамени — сама, самостійна дівчинка. І я їй казала, що у житті слід добиватись усе самій, — розповідає мама про доньку.

Як Катерина стала парамедиком

Кілька років дівчина займалася волонтерством, навідувала дитячі будинки. А потім вирішила стати медиком-добровольцем. Також дівчина любила їздити на мотоциклі.

— Вона мені сказала, що проходить медичні курси. Я запитала для чого. Катруся відповіла, що працює в мотошколі, хтось може впасти, покалічитись, треба вміти надати медичну допомогу, — розповідає Світлана.

Згодом Катерина пройшла медичні курси двічі й стала медиком-добровольцем у Донецькій області, у складі Госпітальєрів.

— У неї був свій екіпаж, і вони надавали медичну допомогу військовим, цивільним на Донеччині.

Вона контракт не підписувала на військову службу, вона — доброволець, — каже пані Світлана.

Перебування дівчини в Маріуполі

З перших днів повномасштабного вторгнення Катерина приїхала до Маріуполя, де надавала допомогу пораненим людям.

Світлана розповідає, що на початку березня дізналася, що донька в Маріуполі. Згадує, що зазвичай Катерина усе розповідала їй та радилася, проте у цьому випадку, напевно, оберігала її.

Одного разу Світлані подзвонили й сказали, що Катерина у полоні. Проте коли дівчина про це дізналася, то записала коротке відео, на якому було зрозуміло, що це не так.

Ще одним шоком для матері стало, коли в мережі поширилася новина про смерть Катерини.

— Я не повірила, почала шукати, хто поширив, і цей пост було видалено. Багато людей прочитали неправдиву інформацію, мені почали надсилати співчуття. Я вдячна людям за турботу і співчуття, але потрібно знати правду. Коли донька довідалась про це, то надіслала мені голосове повідомлення.

Зв’язок з нею був дуже поганий, та й вона не мала часу. Коли у нас була можливість довгої розмови, а це було багато хвилин, вона розповідала, що має багато роботи, адже там багато мирних людей, — каже Світлана.

Жінка зі сльозами згадує: одного разу, коли мама запитала в доньки, чи вона щось їла, почула у відповідь, що тільки шматочок бородинського хліба.



Як добре, мамо, що ти навчила нас любити хліб, — сказала Катерина Світлані.

— Колись мене вчила бабуся, якщо впав шматок хліба, підняти, здмухнути, поцілувати й покласти на стіл. Я так теж вчила дітей, що хліб треба шанувати. Мабуть, із таких маленьких прикладів, українських пісень, це все народжується і починається. І так вона любить Україну, — розповідає Світлана.

Катерина розповіла мамі, що серед військових і цивільних людей, зокрема жінок і дітей, виходить з Азовсталі.

— Попередила зранку, що не буде зв’язку дуже довго, попросила триматися, попросила чекати її, вірити, любити. Після того я бачила відео, як її обшукують. Але як вона, я нічого не знаю, — каже пані Світлана.

Понад місяць у Світлани немає жодної звістки від доньки. Мати вірить, що її Катруся повернеться додому якнайшвидше. Донька попросила маму, щоб вона їй приготувала вареники з сиром і шоколадний бісквітний торт із вишнями. Тож всі інгредієнти завжди у холодильнику Світлани, щоб була змога швидко приготувати страви.

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