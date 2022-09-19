Рассказы

Всегда любила петь и помогала людям: история “Пташки” из Азовстали устами матери

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 сентября 2022, 08:40
Історія Катерини (Пташки) з Маріуполя
Фото: Instagram

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