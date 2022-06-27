Украинские женщины “убивают драконов”, чтобы вернуться к детям — трогательная встреча военной мамы с сыном

Защищают Украину и отдают за нее жизнь не только мужчины, мы сильны и непобедимы, потому что за независимость и покой своих детей берут оружие в руки и женщины.

Есть много защитниц, которые были вынуждены принять тяжелое решение, пойти на фронт, где ты не знаешь, что будет завтра, и оставить детей дома.

Такова история военной ВСУ Виктории, которую уже называют украинской Ларой Крофт. Недавно она наконец-то встретилась с маленьким сыном после трех месяцев разлуки. Об этой истории рассказал Obozrevatel.

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Обязанность защищать сына от дракона

Женщина служит в ВСУ с 2008 года, имеет специальные навыки, которые могут помочь стране, поэтому она не могла остаться в стороне, просто не простила бы себя.

Муж Виктории тоже военный, хотя и оставил службу в звании капитана, сразу после начала полномасштабного вторжения решил уходить на фронт.

Как муж, он был против того, чтобы жена уходила воевать, однако как гражданин он полностью поддерживал и понимал ее решение.

Таким образом супруги должны были оставить маленького сына на родных и расстаться на неизвестный срок.

И вот, наконец, Виктория смогла приехать домой, впервые за три месяца увидев родного сына. Первую встречу с сыном она записала на видео, которое уже стало вирусным в социальных сетях.

Трогательная встреча с сыном

Первое, что спросил ее сын, убила ли мама злого дракона. Ведь супруги объяснили ребенку свое решение пойти на фронт в виде сказки, где оккупанты — это злой дракон, которого мама с папой должны уничтожить.

Мама, ты добила дракона? Первое, о чем спросил меня сын. Я говорила, что мы с мужем приедем за ним, когда победим злого дракона.

Виктория вернулась домой поздно ночью, потому разбудила сына уже утром, и наслаждалась тем, что просто может обнять ребенка.

С мужем Виктория виделась всего несколько раз, но даже в эти короткие минуты, когда им удавалось увидеться, они не забывали дарить друг другу заботу. А на восьмое марта мужчина подарил жене каску.

Для многих отношений война – настоящий вызов, ведь сводит с ума не только, что кто-то далеко и может быть в опасности, но и отсутствие физического контакта.

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