Українські жінки “вбивають драконів”, щоб повернутися до дітей — зворушлива зустріч мами військової з сином

Боронять Україну і віддають за неї життя не лише чоловіки, ми сильні й непереможні, бо за незалежність та спокій своїх дітей беруть зброю до рук і жінки.
Є багато захисниць, які змушені були прийняти важке рішення, піти на фронт, де ти не знаєш, що буде завтра, і залишити дітей вдома.
Такою є історія військової ЗСУ Вікторії, яку вже називають українською Ларою Крофт. Нещодавно вона нарешті зустрілася з маленьким сином після трьох місяців розлуки. Про цю історію розповів Obozrevatel.
Жінка служить у ЗСУ з 2008 року, має спеціальні навички, які можуть допомогти країні, тому вона не могла лишитись осторонь в такий час, просто не пробачила б собі.
Чоловік Вікторії теж військовий, хоча й залишив службу у званні капітана, одразу після початку повномасштабного вторгнення вирішив йти на фронт.
Як чоловік, він був проти того, щоб дружина йшла воювати, однак як громадянин він повністю підтримував і розумів її рішення.
Як чоловік, він був проти того, щоб дружина йшла воювати, однак як громадянин він повністю підтримував і розумів її рішення.
Таким чином подружжя мало лишити маленького сина на рідних і розлучитися на невідомий термін.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Вікторія ♡ офіцер ЗСУ (@tory.kraver)
Допис, поширений Вікторія ♡ офіцер ЗСУ (@tory.kraver)
І ось, нарешті Вікторія змогла приїхати додому, вперше за три місяці побачити рідного сина. Першу зустріч з сином вона записала на відео, яке вже стало вірусним у соціальних мережах.
Перше, що запитав у неї син, чи вбила мама злого дракона. Адже подружжя дитині пояснило рішення піти на фронт у вигляді казки, де окупанти — це злий дракон, якого мама з татом повинні знищити.
Мамо, ти добила дракона? Перше, про що запитав мене син. Я говорила, що ми з чоловіком приїдемо за ним, коли переможемо злого дракона.
Мамо, ти добила дракона? Перше, про що запитав мене син. Я говорила, що ми з чоловіком приїдемо за ним, коли переможемо злого дракона.
Вікторія повернулася додому пізно вночі, тому розбудила сина вже вранці, й насолоджувалась тим, що просто може обійняти дитину.
З чоловіком Вікторія бачилася лише кілька разів, але навіть у ці короткі хвилини, коли їм вдавалося побачитися, вони не забували дарувати один одному турботу. Так, на восьме березня він подарував жінці каску.
Для багатьох стосунків війна — це справжній виклик, адже зводить з розуму не лише, що хтось далеко і може бути в небезпеці, а й відсутність фізичного контакту.
В нашому матеріалі з психологом ти дізнаєшся, як підтримувати сексуальне життя на відстані.