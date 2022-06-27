Українські жінки “вбивають драконів”, щоб повернутися до дітей — зворушлива зустріч мами військової з сином

Боронять Україну і віддають за неї життя не лише чоловіки, ми сильні й непереможні, бо за незалежність та спокій своїх дітей беруть зброю до рук і жінки.

Є багато захисниць, які змушені були прийняти важке рішення, піти на фронт, де ти не знаєш, що буде завтра, і залишити дітей вдома.

Такою є історія військової ЗСУ Вікторії, яку вже називають українською Ларою Крофт. Нещодавно вона нарешті зустрілася з маленьким сином після трьох місяців розлуки. Про цю історію розповів Obozrevatel.

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Жінка служить у ЗСУ з 2008 року, має спеціальні навички, які можуть допомогти країні, тому вона не могла лишитись осторонь в такий час, просто не пробачила б собі.

Чоловік Вікторії теж військовий, хоча й залишив службу у званні капітана, одразу після початку повномасштабного вторгнення вирішив йти на фронт.

Як чоловік, він був проти того, щоб дружина йшла воювати, однак як громадянин він повністю підтримував і розумів її рішення.

Таким чином подружжя мало лишити маленького сина на рідних і розлучитися на невідомий термін.

І ось, нарешті Вікторія змогла приїхати додому, вперше за три місяці побачити рідного сина. Першу зустріч з сином вона записала на відео, яке вже стало вірусним у соціальних мережах.

Зворушлива зустріч з сином

Перше, що запитав у неї син, чи вбила мама злого дракона. Адже подружжя дитині пояснило рішення піти на фронт у вигляді казки, де окупанти — це злий дракон, якого мама з татом повинні знищити.

Мамо, ти добила дракона? Перше, про що запитав мене син. Я говорила, що ми з чоловіком приїдемо за ним, коли переможемо злого дракона.

Вікторія повернулася додому пізно вночі, тому розбудила сина вже вранці, й насолоджувалась тим, що просто може обійняти дитину.

З чоловіком Вікторія бачилася лише кілька разів, але навіть у ці короткі хвилини, коли їм вдавалося побачитися, вони не забували дарувати один одному турботу. Так, на восьме березня він подарував жінці каску.

Для багатьох стосунків війна — це справжній виклик, адже зводить з розуму не лише, що хтось далеко і може бути в небезпеці, а й відсутність фізичного контакту.

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