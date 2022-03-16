Батьківство

“Мамо, що таке війна?” Як батьки пояснюють дітям війну та її загрози

Вікторія Мельник, практикантка сайту 16 Березня 2022, 12:00
Діти. Як говорити з дітьми про війну
Фото: Unsplash

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