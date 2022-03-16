“Мам, что такое война?” Как родители объясняют детям войну и её угрозы

Война загремела в наши окна неожиданно, посреди сна, громко и бесцеремонно. Она посеяла страх в глазах детей, которые не понимают, почему взрослые паникуют и быстро собирают вещи, забывая даже о своих домашних любимцах.

Дети страдают от войны в эмоциональном плане больше всех. Потому что для них впервые мир опасен. Даже в родных стенах и кроватке. Поэтому очень важно объяснить им: происходит нечто неправильное и опасное, но нам всем нужно это пережить.

Своим опытом делятся украинские мамы.

Много объятий

Елена Шанина живет в городе Угледар. Их город снова оказался в эпицентре боевых действий. Когда возле дома разорвался снаряд, ее девятилетний сын был дома один.

До начала войны женщина разговаривала с сыном: он знал о тревожных сумках и у самого была собрана бананка с деньгами, ключами и телефоном. Но когда ребенок услышал взрывы, паника и страх одержали верх, и мальчик просто выбежал в подъезд.

У нас нет возможности выехать из города, поэтому просто нашли более безопасное место в доме — не на высоком этаже. Теперь сын чувствует себя в безопасности, только когда я рядом, и его успокаивают объятия.

Для женщины как для мамы действительно трудно осознать, что война поделила не только их взрослую жизнь. Война разделяет детский мир. А порой — даже разрушает.

Минимум запретов

Насколько тяжело покидать родной дом с двумя детьми, знает Евгения Кузьмина. Они уезжали из Сум в последние дни, когда это было возможно.

Ее дети знали, что такое война, потому что раньше младший сын спрашивал о “Л/ДНР”. Поэтому 24 февраля она рассказала все так, как было: пришла война, и война всегда уносит жизни людей. Она может забрать их дом, привычные вещи и комфорт.

Женщина отмечает: война, которая началась вопреки всем человеческим правилам, отменила и привычные правила в семье.

Я убрала все запреты из их жизни. Разрешаю играть в телефоне или есть чипсы вместо супа, чтобы они просто не слышали этих взрывов. Я даю пространство, в котором они до сих пор могут чувствовать себя детьми.

Сейчас женщина с девятилетним сыном и 14-летней дочерью приехала к друзьям в Ровенскую область. Ее дети уже устроились в новую школу и чувствуют себя довольно хорошо — почти как обычно.

Однако все они хорошо поняли, что война — это когда обнуляется все. Все проблемы, ранее казавшиеся важными, материальные блага и комфорт. Важной остается только жизнь и человечность.

Теперь мы не обращаем внимания на многие когда-то привычные вещи. У всех теперь так: все помогают, конечно, бесплатно. Мои дети тоже такие.

Рассказы о сильных воинах ВСУ

Рассказывает о воинах-героях своему старшему четырехлетнему сыну Валентина Фотчук. В Тернополе женщина чувствовала опасность, поэтому с детьми уехала в село.

Я сказала Артемчику: “Собирайся, едем в деревню к бабушке, потому что в Тернополе опасно”. И я не объясняла ему, что пришла война, но первое, что он взял — игрушечный автомат.

В селе сирены не так сильно слышно, поэтому ребенок не паникует. Но по приезду на новое место мама объяснила, что уехали они из-за войны.

Первое, что он спросил, — как такое может быть?

Он знает, что на востоке сражается его дядя. Знает, что многие бравые солдаты защищают нашу страну. Но при этом мы объяснили ему, в каком случае нужно спешить в укрытие.

Отвечать на все вопросы

У Ольги Пельц тоже есть сын Артем. Ему шесть лет, и именно в таком возрасте дети задают больше всего вопросов. Поэтому мама отвечает на все вопросы.

Когда приходилось спускаться в подвал в первый раз, сын боялся и начинал плакать. Так что мама превратила это в совместную работу: они вместе обустраивали свой подвал для большего комфорта на время нахождения там. Рассказала о войне: что Россия напала на Украину и что нашу страну защищает сильная армия.

Однажды сын спросил, есть ли на острове Змеином змеи. Бывает, он ищет на небе ракеты, которые могут лететь в нашу сторону. Чтобы успокоить его, мы объясняем, что ракеты не летят именно в наш дом и что спрятаться нужно подальше от окон, чтобы быть в безопасности.

Любимые игрушки и разговоры с другими детьми

Из Харькова Ирина Маркевич со своей 11-летней дочерью уехали, как только раздались первые взрывы. Дочь реагирует спокойно, потому что в 2014 году они уже были три недели под обстрелами — у родителей в Израиле.

Катя знает, что война началась восемь лет назад, потому что воевал и ее отец, и его друзья. Так что ничего нового девочка не почувствовала — только пришлось временно покидать дом.

Катя у нас скаут. На встречах они собирали чемоданы безопасности, с ним дочь и уехала. В бомбоубежище во время тревоги Катя читает другим детям сказки — это ее успокаивает.

Также девочка взяла с собой любимые игрушки. Такая успокаивающая терапия — игрушки и разговоры с другими детьми.

Наши дети теперь — дети войны. Этого не изменить, но с этим можно научиться жить счастливо и качественно. Стоит просто найти что-то, что будет дарить вашему ребенку ощущение покоя.

Напомним, ранее мы разбирали тему о поведении, эмоциях и поддержке детей во время войны.