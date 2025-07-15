Чем сбивают шахеды в Украине: какое оружие применяет ВСУ против иранских беспилотников

С началом войны в Украине иранские беспилотники типа Shahed стали одной из главных угроз как на фронте, так и в тылу. Ведь одна из их важнейших характеристик — умение изменять траекторию движения. Таким образом, обезвредить их становится непростой задачей. Отсюда у украинцев немало вопросов, чем сбивают шахеды в Украине и как ВСУ удается это делать.

Чем сбивают шахеды в Украине

В 2023 году тогда еще действующий спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал в марафоне Єдині новини, что для сбивания шахедов безусловно жалко тратить дорогие боеприпасы как, например, зенитные управляемые ракеты.

Однако когда другого выхода нет, ВСУ применяют все возможные средства.

По словам Юрия Игната, шахеды лучше всего сбивать зенитными пушками и крупнокалиберными пулеметами. Но это тоже не всегда возможно.

Дело в том, что враг применяет эти боражирующие боеприпасы ночью. А в этот период суток нет визуальной привязки к цели, а есть только звук и показатели радиолокационных приборов. Поэтому применяется все, что поможет спасти жизни людей и сбить цель.

Безусловно, будут тратиться ракеты старого советского образца, это Бук-М1, С-300, С-125, а также ПВО Сухопутных войск, такие как Оса и другие.

Кроме того, применяется и западная техника для сбивания шахедов. В частности, речь идет о Crotale, Gepard, NASAMS и IRIS.

Например, радиолокационные системы Gepard могут засечь даже самолет в 15 километрах. Но в таком случае установку тоже может найти враг. Поэтому их целесообразно использовать для уничтожения крылатых ракет и БПЛА противника.

Могут быть применены и антидроновые ружья, которыми пользуются и украинские защитники на фронте. Благодаря таким средствам радиоэлектронной борьбы происходит создание препятствий для управления дроном, поэтому он просто падает.

Также ранее уже бывший командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев объяснял, что шахеды можно считать малоскоростными целями. Поэтому для их поражения можно применять крупнокалиберные пулеметы. Об этом писало Командование Объединенных Сил ВСУ.

Вражеские БПЛА постоянно пытаются избежать наших средств ПВО, меняют маршруты, летают кругами, заходят с одной стороны, пролетают, затем снова возвращаются. Но Силы обороны Украины всегда в боевой готовности, чтобы обезвредить их.

Враг пытается подобрать время, когда, по его мнению, мы должны быть уставшими. Поэтому наши зенитчики находятся в постоянной боевой готовности, постоянно находятся в машинах и только по сигналу включаются и переходят в боевую готовность номер один.

К тому же бойцы сил обороны Юга вместе с одесскими инженерами разработали новую систему борьбы с этим типом БпЛА. Читай, что известно о системе уничтожения шахедов Sky Shut.

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