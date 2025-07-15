Для тебя Война в Украине

Чем сбивают шахеды в Украине: какое оружие применяет ВСУ против иранских беспилотников

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 15 июля 2025, 18:45
чем сбивают шахеды
Фото Facebook, Unsplash

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