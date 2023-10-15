Новая система для уничтожения шахедов! ВСУ показали установку Sky Shut, разработанную украинскими инженерами

Украинские защитники неба совершенствуются в уничтожении вражеских дронов. Бойцы сил обороны Юга вместе с одесскими инженерами разработали новую систему борьбы с шахедами. Ее уже опробовали на полигонах боевой подготовки и готовы запатентовать свое открытие, чтобы начать массовое производство.

Установка Sky Shut: что известно и как проходят испытания

Их называют ловцами шахедов. Южные регионы страны, а именно Николаевская и Херсонская области, часто первыми встречают дроны, которые враг запускает из оккупированного Крыма.

Новая система, которую сейчас осваивают солдаты, называется Sky Shut. Это украинская технология. Создали ее военные Сил обороны Юга вместе с одесскими инженерами.

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Военные говорят, система удобная. Кузов можно подсоединить к любому транспортному средству. Но главное — она четкая. В поле бойцы оттачивают мастерство. Сейчас работают на песке, это самая нестабильная поверхность.

Цели поражали в море на расстоянии 500 метров. Разлет пули — на 20 сантиметров. Если размах у шахеда 2 метра, мы работаем четко по его контуру, — рассказывает полковник Нацгвардии Сергей Судец.

Чтобы защитить только две области — Николаевскую и Херсонскую — нужно полтысячи таких Sky Shut. Один стоит 250 тысяч гривен. Системы сейчас заходят на вооружение в Нацгвардию, на очереди — Воздушные силы, пограничные войска. Сейчас авторы этой разработки готовят еще два изобретения, которые помогут на Запорожском и Восточном направлениях.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как аэроразведка уничтожает технику врага.

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