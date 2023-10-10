Залетают в глубокий тыл россиян. Аэроразведка показала, как уничтожает технику врага — чем можно помочь

Силы обороны имеют успех на запад от села Вербовое в Запорожской области. Наши военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Продолжаются наступательные действия и в районе Бахмута.

На многих участках фронта у россиян значительно снизилась огневая поддержка артиллерии. Вражеские САУ удалось выбить на много километров в тыл оккупанта. Читай и смотри, как аэроразведка уничтожает технику россиян.

Залетают в глубокий тыл врага: как аэроразведка уничтожает технику россиян

Вместе с аэроразведчиками Национальной гвардии Украины, которые являются глазами нашей артиллерии, обустраиваемся на новых позициях. С нее военные будут вести разведку. Минимальный набор — дрон DJI Matrice 30 с двумя пультами, ноутбук, антенны и аккумуляторы.

Сейчас также смотрят

Подготовка, и аэроразведчики поднимают в небо дрон. Несколько минут полета, дрон зависает над вражескими позициями. Военные говорят, определить цель и передать данные артиллерии — дело быстрое.

У россиян техники стало мало, в основном это средства, которые можно буксировать — минометы, артиллерия. САУ нет, — говорит военный Вадим.

Отогнать вражеские САУ дальше от линии фронта удалось благодаря удачной работе артиллеристов и аэроразведчиков, которые несколько недель отрабатывали по ним. Однако опасность не миновала, у россиян есть дроны и артиллерия, а потому они тоже находят наши позиции.

Россияне охотятся на украинскую артразведку. Запускают на них весь имеющийся калибр. На этом направлении в небе преимущество на нашей стороне.

У нас хорошо работает контрбатарея. После двух-четырех выстрелов мы фиксируем, где они, идет ответный огонь, — говорит военный Александр.

Артразведчики каждый раз пытаются залететь в тыл врага. Россияне понимают, что ВСУ их видят, корректируют свои действия. Дроны — расходный материал, чтобы постоянно помогать артиллерии, их нужно больше.

Помочь нашим разведчикам приобрести дроны можно по этому номеру карты 5375 4112 0900 9310. Бригада быстрого реагирования НГУ Рубеж формирует новую группу аэроразведчиков, которую необходимо снабдить дронами.

Раньше мы рассказывали, почему россияне почти не вылезают из окопов.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.