Украина

Залетают в глубокий тыл россиян. Аэроразведка показала, как уничтожает технику врага — чем можно помочь

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 10 октября 2023, 15:00

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Карта бойових дій в Україні сьогодні 10.10.2023: онлайн
Карта боевых действий 10 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:07:18
Гроза
В некоторые дома люди уже никогда не вернутся… Первые захоронения в селе Гроза Харьковской области
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 9 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
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