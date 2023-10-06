Украина

Россияне теперь реже выходят из нор. Что происходит на фронте и как можно помочь нашим военным

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 06 октября 2023, 18:00

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