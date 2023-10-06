Россияне теперь реже выходят из нор. Что происходит на фронте и как можно помочь нашим военным

По всей линии восточного фронта не прекращаются упорные бои. Украинские военнослужащие имеют успех к востоку от Андреевки. В районе Бахмута наши защитники продвигаются и закрепляются на новых позициях.

В течение суток ВСУ успешно отразили четыре вражеских атаки в Луганской области и 14 попыток штурма в окрестностях Марьинки, Новомихайловки и Водяного в Донецкой области. Какая ситуация на востоке сегодня — читай в материале.

Ситуация на Востоке Украины сегодня — королевская 24 ОМБр собирает на дроны

За последние сутки враг пытался вернуть свои позиции к югу от Бахмута, но зря, никаких продвижений у россиян по всей линии фронта нет.

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В свою очередь, чтобы иметь хоть какие-то победы, россияне продолжают воевать с гражданскими, ударяя по десяткам мирных городов и сел Украины из всего вооружения.

Только под артиллерийский огонь за сутки попало более 110 населенных пунктов по всей линии фронта. За сутки в результате обстрелов ранены двое жителей Донецкой области в Клещеевке и Новомихайловке.

Аэроразведчики 24 бригады им. короля Даниила, которые держат небо и являются глазами нашей артиллерии в районе Торецка и Нью-Йорка, открыли сбор на MAVIC-3. Приобщиться ко сбору можно по реквизитам: 5375 4112 0944 0614.

Аэроразведчики часто меняют место базирования, ведь россияне на них охотятся.

Минометка прилетает 120-я, танк лупит, САУ-шки. Несколько дней назад ракеты прилетели, — рассказывает военный Александр.

Со второго фланга еще одна группа разведчиков, они корректируют артиллерию. Отсюда несколько сотен метров до позиций врага, поэтому военные работают из глубокого укрытия.

Укрытие выдержит прилет из артиллерии. Но в последнее время по ним работают только минометы. Россияне значительно притихли, это следствие удачной работы аэроподразделения.

Позарывались, где-то две недели рылись. А теперь сидят. А наши, кто занимается сбросами, их классно покошмарили. Уже реже вылезают из нор, — говорит военный Николай.

Военные думают, что россияне перебросили силы на Авдеевку и Бахмут. Однако российская разведка наносит немало вреда нашей пехоте. Атакуют украинскую пехоту дронами, используют РЭБ-ы.

Говорят, из-за этого постоянно не хватает дронов. Поэтому просят помощи неравнодушных.

Раньше мы рассказывали, как живет Авдеевка под плотным огнем.

Фото: 24 ОМБр им. короля Данила

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