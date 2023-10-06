Росіяни тепер рідше виходять з нір. Що відбувається на фронті та як можна допомогти нашим військовим

По всій лінії східного фронту не припиняються запеклі бої. Українські військовослужбовці мають успіх на схід від Андріївки. У районі Бахмута наші оборонці просуваються та закріплюються на нових позиціях.

Протягом доби ЗСУ успішно відбили чотири ворожі атаки на Луганщині та 14 спроб штурму на околицях Мар’їнки, Новомихайлівки та Водяного на Донеччині. Яка ситуація на сході сьогодні — читай у матеріалі.

Ситуація на Сході України сьогодні — королівська 24 ОМБр збирає на дрони

За останню добу ворог намагався повернути свої позиції південніше Бахмута, та дарма, жодних просувань у росіян по всій лінії фронту немає.

Зараз також дивляться

Своєю чергою, щоб мати бодай якісь перемоги, росіяни продовжують воювати із цивільними, б’ючи по десятках мирних міст та сіл України з усього наявного озброєння.

Лише під артилерійський вогонь протягом доби потрапило понад 110 населених пунктів по всій лінії фронту. За добу внаслідок обстрілів поранено двох жителів Донеччини у Кліщіївці та Новомихайлівці.

Аеророзвідники 24 бригади ім. короля Данила, які тримають небо та є очима нашої артилерії у районі Торецька та Нью-Йорка, відкрили збір на MAVIC-3. Долучитися до нього можна за реквізитами: 5375 4112 0944 0614.

Аеророзвідники часто змінюють місце базування, адже росіяни на них полюють.

Мінометка прилітає 120-та, танк лупить, САУ-шки. Кілька днів тому ракети прилетіли, — розповідає військовий Олександр.

З іншого флангу ще одна група розвідників, вони корегують артилерію. Звідси кількасот метрів до позицій ворога, тому військові працюють з глибокого укриття.

Укриття витримає приліт з артилерії. Але останнім часом по них працюють лише міномети. Росіяни значно притихли, це наслідок вдалої роботи аеропідрозділу.

Позаривалися, десь два тижні рилися. А тепер сидять. А наші, хто займається скидами, їх класно покошмарили. Уже рідше вилазять з нір, — каже військовий Микола.

Військові думають, що росіяни перекинули сили на Авдіївку та Бахмут. Однак російська розвідка завдає чимало шкоди нашій піхоті. Атакують українську піхоту дронами, використовують РЕБ-и.

Кажуть, через це постійно не вистачає дронів. Тому просять допомоги небайдужих.

Раніше ми розповідали, як живе Авдіївка під щільним вогнем.

Фото: 24 ОМБр ім. короля Данила

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.