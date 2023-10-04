Цілять навмання, аби знищити! Як живе Авдіївка під щільним вогнем ворога та скільки людей там залишається

Нині території України продірявлені російськими ракетами та снарядами. Ми щодня бачимо сумну статистику про чергові обстріли мирних міст та населених пунктів України.

Серед інших й Авдіївка, в яку “прилітає” щодня.

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про ситуацію в місті та збільшення кількості обстрілів Авдіївки.

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— За останні два тижні збільшилася й кількість обстрілів, і їхня щільність. З’явилися й такі речі, яких раніше не було: окупанти б’ють одночасно й по старій частині міста, і по новій, — пояснює Віталій Барабаш.

Росіяни змінюють зброю, з якої обстрілюють місто. Почастішали й ракетні обстріли.

Раніше окупанти цілилися у високоповерхівки з цивільними, тепер же — снаряди падають навіть там, де ні військових, ні цивільних немає.

Також, за словами Віталія Барабаша, попри все у місті залишається чимало людей — 1638 осіб. Разом з тим, щодня тут відбуваються евакуації, адже з приходом холодів виживати тут стане ще важче.

А ось українські військові б’ють чітко у ціль! Як працюють ЗСУ на передовій, ми розповідали в іншому матеріалі.

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