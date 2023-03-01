Знищені будинки, евакуація та мрії маленького хлопчика — як живе прифронтова Авдіївка під постійними обстрілами

У прифронтовій Авдіївці під постійними обстрілами досі лишаються діти. За даними поліції, їх майже півсотні. Правоохоронцям доводиться ледь не щодня умовляти сім’ї виїхати.

Та часом знайти родини у спорожнілому місті вдається не одразу. Через постійні ворожі обстріли люди переселяються у вцілілі будинки, бо життя там їм здається безпечнішим.

Одного дня поліція прямувала на черговий виклик. Цього разу окупанти обстріляли цивільний бус. Люди хотіли автівкою вивезти своє вціліле майно. Чоловік, що їм допомагав, каже:

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— Зайшов, віддав мішки, вийшов за ворота — перший “приліт”. Я побіг ховатися. Коли обстріл закінчився, пішов дивитися, чи немає поранених, — розповідає чоловік і каже, що нікого не бачив.

Поліція оглядає зруйнований дім. Тут мали бути двоє — чоловік та жінка. Кажуть, що навколо будинку постраждалих немає.

— Дуже складно усвідомити, що вже минув цілий рік з моменту вторгнення. Досі не віриться, бо для мене та моїх колег це як один день. Великих руйнувань зазнало місто, багато жертв серед населення… — ділиться поліціянт.

За даними поліції, у місті досі лишається 47 дітей. Під звуки “прильотів” правоохоронці вирушають на пошуки однієї з сімей. Приїхали до одного з бомбосховищ. Тут живуть переважно літні люди. Дехто — понад десять місяців. Серед них знаходять і родину з дитиною.

— Щоразу закликаємо людей виїхати. Дехто хоче, а дехто сумнівається. Ми намагаємося всіх вмовити, бо ведуться активні бойові дії, — каже оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи покровського РУП ГУНП в Донецькій області Михайло Москаленко.

Всім охочим поліціянти допомагають евакуюватися на броньованому транспорті. Тих, хто встиг виїхати з міста раніше, закликають наразі не повертатися за речами, бо ситуація в місті лише загострюється. У маленького хлопчика запитують про що він мріє:

— Щоб усюди настав мир.

На Донеччині ситуація дуже складна. Раніше ми розповідали, яка зараз ситуація у Бахмуті.

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