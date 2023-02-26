Врятували бабусю, яка два тижні не їла! Як працюють Білі Янголи на Донеччині

Вони везуть в обстріляні села ліки та гуманітарну допомогу, продираються крізь обстріли та прибирають з доріг уламки боєприпасів. Для декого саме вони — поліціянти евакуаційної групи Білий Янгол — остання надія на більш безпечне місце та людські умови життя.

Цього разу вони вивезли з-під обстрілів на Донеччині двох хворих літніх жінок. Одна з них — 95-річна пенсіонерка, яка два тижні не виходила з підвалу та нічого не їла.

Як працюють Білі Янголи

У Красногорівці Донецької області неподалік від будинків місцевих мешканців видно позиції росіян. Евакуаційна група Білий Янгол їздить та перевіряє, чи вціліли місцеві.

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Правоохоронці кажуть: літні люди часто лишаються у своїх містах і селах, попри те, що їхні будинки розбиті, і відмовляються виїздити. Але одного дня Білим Янголам таки щастить врятувати з-під обстрілів одну пенсіонерку. Вони їхали до неї крізь розкидані уламки боєприпасів.

95-річна жінка два тижні пролежала у підвалі, бо навколо увесь час стріляли. Вона відмовлялася їсти. Але нарешті з’їла борщ та погодилася поїхати в лікарню.

Виїжджаємо до літніх людей, до сімей з дітьми. Проводимо роботу з метою переконати їх виїхати в більш безпечні міста, — розповідає поліціянт.

Тим, хто досі відмовляється їхати — надають медичну та психологічну допомогу. Люди радіють усьому. Те, що досі лякає — гуманітарну допомогу тут треба везти й дітям. Деякі з них під канонаду вибухів уже навіть не сіпаються.

Росіяни обстрілюють та знищують тисячі населених пунктів в Україні. Раніше ми розповідали про ситуацію у селі Степова Долина, де залишилося жити лише два мешканці.

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