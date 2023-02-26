Они спасли бабушку, которая не ела две недели! Как работают белые ангелы в Донецкой области

Они везут в обстрелянные села лекарства и гуманитарную помощь, продираются сквозь обстрелы и убирают обломки боеприпасов. Для некоторых именно они — полицейские эвакуационной группы Белый Ангел — последняя надежда на более безопасное место и человеческие условия жизни.

На этот раз они вывезли из-под обстрелов в Донецкой области двух больных пожилых женщин. Одна из них — 95-летняя пенсионерка, которая две недели не выходила из подвала и ничего не ела.

Как работают Белые Ангелы

В Красногоровке Донецкой области неподалеку от домов местных жителей видны позиции россиян. Эвакуационная группа Белый Ангел ездит и проверяет, уцелели ли местные.

Сейчас также смотрят

Правоохранители говорят: пожилые люди часто остаются в своих городах и селах, несмотря на то, что их дома разбиты, и отказываются выезжать. Но однажды Белым Ангелам все же удалось спасти из-под обстрелов одну пенсионерку. Они ехали к ней через разбросанные обломки боеприпасов.

95-летняя женщина две недели пролежала в подвале, потому что вокруг все время стреляли. Она отказывалась есть. Но, наконец-то, съела борщ и согласилась поехать в больницу.

Выезжаем к пожилым людям, в семьи с детьми. Проводим работу с целью убедить их уехать в более безопасные города, — рассказывает полицейский.

Тем, кто до сих пор отказывается ехать, оказывают медицинскую и психологическую помощь. Люди радуются всему. То, что до сих пугает — гуманитарную помощь здесь нужно везти и детям. Некоторые из них под канонаду взрывов уже даже не дергаются.

Россияне обстреливают и уничтожают тысячи населённых пунктов в Украине. Ранее мы рассказывали о ситуации в селе Степовая Долина, где осталось только два жителя.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!