Полностью разрушены дома и только двое жителей. История села Степовая Долина в Николаевской области

Село Степовая Долина, что неподалеку от Николаева, почти девять месяцев находилось под беспощадным огнем оккупантов. Здесь нет ни одного уцелевшего дома. К началу полномасштабной войны здесь жили 80 людей, сейчас в разрушенные дома вернулись только двое.

Житель села Михаил показывает то, что осталось от вражеских обстрелов:

— Сарай надут, с одной стороны Град попал. С другой — тоже Град попал. Также на огород “прилетело”. Если бы не эти постройки, то дома, наверное, не было бы. Так и живу, — делится Михаил.

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Он вернулся в родительский дом сразу после освобождения правобережной Херсонской области. Вспоминает, как прятался от вражеских обстрелов в погребе.

Я в погребе сидел, в доме не был. В маленьком погребе просидел три месяца, — вспоминает мужчина.

С марта в селе нет света, газа и воды, Михаил пользуется буржуйкой. Свой разрушенный дом показывает и сосед Михаила Николай. Жить здесь невозможно. Но людей здесь один на один с бедой не оставляют.

Полицейский офицер Галициновской общины говорит, что людям привозят продовольственные пайки. Со старостами привозят строительные материалы, ведь все дома разрушены, людям просто некуда возвращаться.

Николай уже не хочет никуда уезжать из родного села. Сейчас живет в сарае, где раньше был скот. При всех неудобствах и разрушениях, он считает, что самое главное сейчас — скорейшая победа Украины. Тогда уже можно понемногу начать восстанавливать свой дом.

Российские военные разрушили тысячи домов в разных населённых пунктах Украины. Ранее мы рассказывали о ситуации в Святогорске Донецкой области. Узнай, как живут люди, когда 90% сооружений разрушено.

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