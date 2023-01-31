Привозят мини-домики, чтобы перезимовать! Как живут люди в полуразрушенном селе Прибугское возле Николаева

Прифронтовое село Прибугское неподалеку от Николаева девять месяцев находилось под вражеским огнем. Сейчас понемногу приходит в себя от страшных обстрелов. С марта оккупанты беспощадно стреляли по селу.
В первый же день после вражеских прилетов в селе исчезли свет и газ. Энергетики сейчас не опуская рук работают, чтобы как можно быстрее восстановить электричество.
Российские снаряды разрушили в селе почти половину домов. Вражеская ракета С-300 разрушила также местную школу. Она была едва ли не самой большой в общине и современно обустроена.
В Прибугском осталось 135 жителей, а было почти 1500. Волонтеры начали привозить в село мини-домики, чтобы людям, чье жилье полностью разрушили вражеские ракеты, было где перезимовать.
Антонина вместе с мужем разбирает завалы во дворе после ужасных обстрелов. Она не может говорить без слез о полностью разбитом доме. Семья проживала здесь более 20 лет.
Когда российские военные в марте круглосуточно обстреливали Прибугское, женщина решила выехать в соседнее село. Перед тем вражеский снаряд убил её отца. Дом и двор супругов обстреляли по меньшей мере четыре раза. Внутри дома не уцелела ни одна вещь.
Сын Антонины сейчас защищает Украину. Весной супруги планируют начать восстановление летней кухни, а пока установили во дворе маленький домик. Его семье привезли волонтеры из Одесской области.
А чтобы обогреть это жилье, волонтеры привезли буржуйку. Супруги думают, как обустроить свою маленькую комнату.
А чтобы обогреть это жилье, волонтеры привезли буржуйку. Супруги думают, как обустроить свою маленькую комнату.
Людям постоянно привозят гуманитарную помощь, волонтеры делали это даже под обстрелами.
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