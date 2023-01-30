Как стрельнут, я аж кричу! Пенсионеры о жизни в Херсонской области под шквальным огнем россиян

Большая война пришла к ним в первые дни полномасштабного российского вторжения. И уже почти год жители поселка Калиновское в Херсонской области каждый день ощущают ее последствия. Они не живут — выживают под постоянными обстрелами без света и воды.

Оккупанты пришли сюда еще в феврале прошлого года, часть населения выселили из собственных домов и устроили там штабы. В ноябре, когда россияне убегали, оставили после себя минные поля и подбитую технику. Мы расскажем, как сейчас живут жители Калиновского.

В поселке остались преимущественно пенсионеры, есть и прикованные к постели. У 83-летнего Геннадия Шапошникова рак на поздней стадии.

Вражеский минометный огонь разрушил часть его дома. Пришли на помощь соседи — залатали дыры в стене брезентом и навещают больного каждый день, чтобы покормить.

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У всех жителей Калиновского нет электричества и воды, вместо ламп — масляные самодельные свечи. С наступлением темноты звуки войны особенно пугают. Местные говорят, что к этому невозможно привыкнуть.

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Татьяна Трофименко рассказывает, что боится каждого взрыва. Волнуется, чтобы не попало к ней или где-нибудь рядом.

Уже 11 недель Калиновское освобождено от оккупантов. Людям помогают волонтеры: везут еду, одеяла, канистры с горючим, постельное белье и тёплую одежду.

Враг продолжает обстреливать Херсонскую область. Ранее мы рассказывали о взрывах в Херсоне 29 января.

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