Люди

Як стрельнуть, я аж кричу! Пенсіонери про життя на Херсонщині під шквальним вогнем росіян

Олександр Мужичук 30 Січня 2023, 19:00
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