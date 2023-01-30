Як стрельнуть, я аж кричу! Пенсіонери про життя на Херсонщині під шквальним вогнем росіян

Велика війна прийшла до них у перші дні повномасштабного російського вторгнення. І вже майже рік жителі селища Калинівське на Херсонщині щодня відчувають її наслідки. Вони не живуть — виживають під постійними обстрілами без світла та води.

Окупанти прийшли сюди ще в лютому минулого року, частину населення виселили з власних будинків та влаштували там штаби. У листопаді, коли росіяни тікали, залишили після себе мінні поля та підбиту техніку. Ми розповімо, як зараз живуть мешканці Калинівського.

У селищі залишилися переважно пенсіонери, є й прикуті до ліжка. У 83-річного Геннадія Шапошникова рак на пізній стадії.

Ворожий мінометний вогонь зруйнував частину його будинку. Прийшли на допомогу сусіди — залатали дірки в стіні брезентом і навідують хворого щодня, щоб погодувати.

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А Олександра Григорівна переїхала до сусідки, коли російські снаряди зруйнували її будинок.

У всіх жителів Калинівського немає електрики та води, замість ламп — масляні саморобні свічки. З настанням темряви звуки війни особливо лякають. Місцеві кажуть, що до цього неможливо звикнути.

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Місцева мешканка Тетяна Трофименко розповідає, що боїться кожного вибуху. Хвилюється, щоб не влучило до неї на обійстя чи десь поруч.

Уже 11 тижнів Калинівське звільнене від окупантів. Людям допомагають волонтери: везуть їжу, ковдри, каністри з пальним, постільну білизну й теплий одяг.

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область. Раніше ми розповідали про вибухи в Херсоні 29 січня.

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