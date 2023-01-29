Херсон — знову під масованим ударом російської артилерії. Окупанти обстріляли житлові квартали міста.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. На цю мить уже відомо про багатьох поранених та загиблих. Читай деталі про цинічну атаку росіян на мирне населення.

Вибухи в Херсоні 29 січня

Міська рада Херсону підтвердила, що загарбники обстріляли місто вісім разів за сьогоднішній день. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури: школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки.

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У Херсонській ОВА повідомляють, що станом на 17:00 відомо про вісьмох постраждалих через російські удари. Троє людей загинули, ще пʼятеро — отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Усіх потерпілих наразі госпіталізовано. Одна людина перебуває в тяжкому стані.

Херсонці, пройдіть до найближчого укриття або залишайтеся вдома, користуючись правилом двох стін, та в жодному разі не залишайтеся на вулиці, — застерігають в ОВА.

Також Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що окупанти обстріляли обласну клінічну лікарню Херсона. Медсестра отримала поранення середнього ступеня тяжкості. Її вже прооперували.

За добу росіяни вже двічі вгатили по цьому медзакладу та пошкодили дах будівлі. Перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський виклав у Facebook перші фото обстріляної лікарні.

Артилерією по житлових кварталах! Що відомо про російський обстріл Херсона 29 січня / 3 Фотографії

Російські окупанти намагаються залякати українське населення своїми безглуздими та жорстокими обстрілами. Однак це їм не вдасться. Наші оборонці не гають часу й у перервах між боями проводять масштабні вишколи.

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