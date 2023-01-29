Війна в Україні

Артилерією по житлових кварталах! Що відомо про російський обстріл Херсона 29 січня

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Січня 2023, 15:48
Вибухи в Херсоні: подробиці атаки на Херсон 29 січня
Фото: Facebook

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Артилерією по житлових кварталах! Що відомо про російський обстріл Херсона 29 січня
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