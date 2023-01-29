Актуальна карта бойових дій в Україні 29 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Українські військові продовжують покращувати свої знання та вміння. Вони проходять навчання як в Україні, так і за кордоном, щоб давати гідну відсіч ворогу та навчитися користуватися новою технікою та озброєнням.

Поки усі обговорюють, чи можливий новий наступ Росії, наші бійці щодня захищають Україну та готуються відбивати ворожу атаку. Тож радимо подивитися на карту бойових дій і ознайомитися зі звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російським силам, ймовірно, не вистачає бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції.

Однак російське військове керівництво знову може планувати наступальну операцію на основі помилкових припущень щодо можливостей російської армії.

В ISW зазначають, що російські сили продовжували обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна. Українські війська продовжували завдавати ударів по російських тилах у Луганській області.

Оперативна ситуація в Україні станом на 29 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали один ракетний і 32 авіаційних удари, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ.

Зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському — веде оборону.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Нововасилівка, Середина-Буда, Муравейня, Бачівськ, Будівельне, Волківка, Волфине та Юнаківка на Сумщині.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Глибоке, Козача Лопань, Дворічанське, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова, Стрілеча та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині, Новоселівське Луганської області та Берестове Донецької.

На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони 21 населеного пункту, зокрема, Спірне, Біла Гора, Верхньокам’янське, Роздолівка, Бахмут, Нью-Йорк, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Первомайське і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку ворогом обстріляні Богоявленка, Вугледар та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали 19 населених пунктів: Времівка і Новопіль на Донеччині та Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Степове, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку під обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів потрапили райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Одрадокам’янка, Понятівка, Республіканець, Козацьке, Тягинка, Комишани та Херсон.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів.

Наші ракетники й артилеристи уразили два пункти управління, дві позиції ППО противника, шість районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

Раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, чи можливий наступ Росіян з Півночі.

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