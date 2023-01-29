Актуальна карта бойових дій в Україні 29 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Українські військові продовжують покращувати свої знання та вміння. Вони проходять навчання як в Україні, так і за кордоном, щоб давати гідну відсіч ворогу та навчитися користуватися новою технікою та озброєнням.
Поки усі обговорюють, чи можливий новий наступ Росії, наші бійці щодня захищають Україну та готуються відбивати ворожу атаку. Тож радимо подивитися на карту бойових дій і ознайомитися зі звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російським силам, ймовірно, не вистачає бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції.
Однак російське військове керівництво знову може планувати наступальну операцію на основі помилкових припущень щодо можливостей російської армії.
Однак російське військове керівництво знову може планувати наступальну операцію на основі помилкових припущень щодо можливостей російської армії.
В ISW зазначають, що російські сили продовжували обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна. Українські війська продовжували завдавати ударів по російських тилах у Луганській області.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення.
Протягом минулої доби російські окупанти завдали один ракетний і 32 авіаційних удари, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ.
Протягом минулої доби російські окупанти завдали один ракетний і 32 авіаційних удари, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ.
Зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Є поранені та загиблі серед мирного населення.
Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському — веде оборону.
Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів.
Наші ракетники й артилеристи уразили два пункти управління, дві позиції ППО противника, шість районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.
Раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, чи можливий наступ Росіян з Півночі.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найважливіше!