Актуальная карта боевых действий в Украине 29 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинские военные продолжают улучшать свои знания и навыки. Они проходят учения как в Украине, так и за границей, чтобы давать достойный отпор врагу и научиться пользоваться новой техникой и вооружением.
Пока все обсуждают, возможно ли новое наступление России, наши бойцы ежедневно защищают Украину и готовятся отражать атаку противника. Поэтому рекомендуем посмотреть на карту боевых действий и ознакомиться с отчётом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что российским силам, вероятно, не хватает боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции.
Однако российское военное руководство снова может планировать наступательную операцию на основе ошибочных предположений о возможностях российской армии.
Однако российское военное руководство снова может планировать наступательную операцию на основе ошибочных предположений о возможностях российской армии.
В ISW отмечают, что российские силы продолжали ограниченные контратаки, чтобы отвоевать утраченные позиции на линии Сватово-Кременная. Украинские войска продолжали наносить удары по российским тылам в Луганской области.
Генштаб ВСУ сообщает, что враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны, наносит удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 32 авиационных удара, совершили более 65 обстрелов с РСЗО.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 32 авиационных удара, совершили более 65 обстрелов с РСЗО.
В частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.
Противник продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском — ведет оборону.
Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Диброва и Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар в Донецкой области.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов.
Наши ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, две позиции ПВО противника, шесть районов сосредоточения живой силы, боеприпасы и станцию радиоэлектронной борьбы.
Ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, возможно ли наступление Россиян с Севера.
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