Актуальная карта боевых действий в Украине 29 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинские военные продолжают улучшать свои знания и навыки. Они проходят учения как в Украине, так и за границей, чтобы давать достойный отпор врагу и научиться пользоваться новой техникой и вооружением.

Пока все обсуждают, возможно ли новое наступление России, наши бойцы ежедневно защищают Украину и готовятся отражать атаку противника. Поэтому рекомендуем посмотреть на карту боевых действий и ознакомиться с отчётом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что российским силам, вероятно, не хватает боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции.

Однако российское военное руководство снова может планировать наступательную операцию на основе ошибочных предположений о возможностях российской армии.

В ISW отмечают, что российские силы продолжали ограниченные контратаки, чтобы отвоевать утраченные позиции на линии Сватово-Кременная. Украинские войска продолжали наносить удары по российским тылам в Луганской области.

Оперативная ситуация в Украине на 29 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны, наносит удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 32 авиационных удара, совершили более 65 обстрелов с РСЗО.

В частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Противник продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском — ведет оборону.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Диброва и Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На Северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасиловка, Середина-Буда, Муравейня, Бачевск, Строительное, Волковка, Волфин и Юнаковка Сумской области.

направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасиловка, Середина-Буда, Муравейня, Бачевск, Строительное, Волковка, Волфин и Юнаковка Сумской области. На Слобожанском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Глубокое, Казачья Лопань, Дворичанское, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Нескучное, Терновая, Стрелечье и Купянск.

направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Глубокое, Казачья Лопань, Дворичанское, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Нескучное, Терновая, Стрелечье и Купянск. На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, Новоселовской Луганской области и Берестове Донецкой.

направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, Новоселовской Луганской области и Берестове Донецкой. На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Краснопоповка и Диброва Луганской области.

направлении обстреляны Макеевка, Краснопоповка и Диброва Луганской области. На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы 21 населенного пункта, в частности, Спорное, Белая Гора, Верхнекаменское, Раздоловка, Бахмут, Нью-Йорк, Клещеевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

направлении огневого поражения потерпели районы 21 населенного пункта, в частности, Спорное, Белая Гора, Верхнекаменское, Раздоловка, Бахмут, Нью-Йорк, Клещеевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области. На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Первомайское и Новомихайловка.

направлении во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Первомайское и Новомихайловка. На Новопавловском направлении врагом обстреляны Богоявленко, Угледар и Золотая Нива Донецкой области.

направлении врагом обстреляны Богоявленко, Угледар и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском направлении огневого воздействия подверглись 19 населенных пунктов: Времьевка и Новополье Донецкой области и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Степное, Орехово и Новоданиловка Запорожской области.

направлении огневого воздействия подверглись 19 населенных пунктов: Времьевка и Новополье Донецкой области и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Степное, Орехово и Новоданиловка Запорожской области. На Херсонском направлении под обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов попали районы населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Одрадокаменка, Понятовка, Республиканец, Казацкое, Тягинка, Комаровка.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов.

Наши ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, две позиции ПВО противника, шесть районов сосредоточения живой силы, боеприпасы и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, возможно ли наступление Россиян с Севера.

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