Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 29 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 января 2023, 10:00
Карта бойових дій в Україні 29.01.2023 онлайн

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Актуальная карта боевых действий в Украине 29 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
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Пока РФ запугивает, ВСУ готовятся наступать: как проходят военные учения на Запорожском направлении
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