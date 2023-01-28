Война не закончится завтра. Будет ли новое масштабное наступление РФ и когда оно может начаться

Если, цитируя классику, на небесах разговоры только об океане, то у нас на земле речь идет в основном о войне, а также о планах страны-агрессора осуществить новое масштабное наступление на украинские земли.

Секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат Роман Костенко рассказал в эфире марафона Єдині новини о ситуации на фронте и подготовке армии РФ к новому наступлению.

Чиновник отмечает, что больше понимания, на каком направлении российские оккупанты будут наступать, появится только после того, как они начнут там накапливать силы.

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То есть, ситуация станет понятнее, когда россияне начнут продавливать именно те направления, которые считаются самыми важными. Это могут быть Луганское или Северное направления, Запорожье или Донецк.

Когда начнется активная фаза наступления оккупантов

Вероятно, это будет весенняя кампания уже после марта. Однако мы не должны забывать, что говорим о большом стратегическом наступлении.

На тактическом и оперативно-тактическом уровнях враг не прекратил свои активные действия.

Мы видим, что как на Донецком, так и на Запорожском направлении враг атакует. Он не сидит в обороне и не ждет, когда будет лучше погода, а постоянно пытается создать себе условия и перспективы для дальнейшего наступления.

Как Россия планирует формировать наступательные силы

Это частично мобилизованные, подготовленные, в том числе и в Беларуси. И другие — те подразделения, которые в свое время отступили от Херсонского плацдарма. Понятно, что они не отправились в пункт постоянной дислокации.

Часть из них была отправлена на Восток, в частности — те, кто участвовали в “давлении” на Бахмут, Соледар, Авдеевку. А другая часть — в сторону Запорожья. Россияне знают, что для нас это стратегическое направление; видят, что мы получаем западное вооружение.

Также (россияне, — ред.) понимают, что направление Мелитополя, Бердянска может поставить точку в начале разгрома РФ.

Поэтому они укрепляются на этом направлении, поскольку он тоже для них очень привлекателен.

Донецкое направление для них больше политически важно, если говорить о достижении хоть каких-то целей, которые РФ прогнозировала, когда решила за три дня взять Украину.

Какая численность войск необходима оккупантам для наступления

Хочу напомнить, что россияне заходили в Украину, имея где-то 180-200 тысяч военных, учитывая то, что у нас тогда была где-то 200-тысячная армия. Это примерные цифры.

Поэтому они шли без трехкратного преобладания и рассчитывали, что им не придется воевать.

Сейчас, когда у нас сильная армия и вооружение, им нужно создать как минимум группировки в три-четыре раза больше.

Они могут это сделать, у них есть ресурс. Могут сделать наступление с помощью устаревшего вооружения, и они сейчас это делают.

Может ли РФ отказаться от нового масштабного наступления

Могу сказать, что если мы сейчас насытим свою армию и укрепим оборону, Россия может и не принять решение о наступлении.

Если нам успеют прийти 100–300 танков западных. Если мы насытим фронт в оборонном плане, то россияне могут отказаться от того (нового масштабного наступления — ред.), понимая, что им не удастся продавить нашу оборону.

Для этого нужно очень много работать с партнерами, готовить наши войска, доставлять больший мобилизационный ресурс сейчас и иметь резервы, чтобы реагировать на действия россиян.

Может ли РФ начать наступление до того, как к нам придет новое вооружение

Мы должны понимать, что Россия оттягивает наступление не потому, что им так хочется. Россияне оттягивают, потому что им самим не хватает сил и средств.

Они сейчас поднимают технику, которая была на складах на хранении. Также они учат личный состав, потому что понимают, что серьезные военные операции стратегического уровня нельзя провести с помощью неподготовленных мобилизованных.

Сколько Украине нужно танков, чтобы начать контрнаступление

Где-то 100 танков — это танковая бригада. Это очень серьезный ресурс, если их научить, организовать правильную логистику и правильно использовать.

Их можно использовать на оперативном уровне. На отдельном направлении для поддержки контрнаступления на каком-то участке, это может очень помочь.

Но мы должны понимать, что у России больше танков. И нам нужно, как уже говорил Валерий Залужный, по крайней мере три танковых бригады, чтобы можно было говорить о контрнаступлении.

Однако, кто бы там что ни говорил, надеяться на скорую победу не стоит. Нам нужно делать свою работу и понимать, что война не закончится завтра.

Украина и ВСУ ожидают поставки оружия от западных партнеров. В частности, немецких и американских танков. Читай, какое оружие мир передаст Украине в ближайшее время.

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