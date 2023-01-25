Такие необходимые Leopard 2 и БМП: какую технику передадут Украине в ближайшее время страны-союзники

Мир все больше поддерживает Украину. Разные страны начали более активно принимать решения о передаче нам необходимого оружия для скорейшей победы. Ряд стран согласились предоставить нам танки и БМП.
Мы расскажем, какое оружие в скором времени получит Украина от наших западных партнеров.
Франция рассматривает вопрос передачи Украине танков Leclerc. Министерство обороны Франции прорабатывает этот вопрос, а президент Эммануэль Макрон заявил:
Касательно Leclerc, я попросил министра обороны поработать над этим. Ничто не исключено.
Касательно Leclerc, я попросил министра обороны поработать над этим. Ничто не исключено.
Но есть ряд условий для передачи французских танков. Прежде всего, получение этой техники не должно быть эскалацией. Это будет эффективной поддержкой Украины, передача танков не должна ослабить французскую обороноспособность.
Характеристики французского танка AMX-56 Leclerc:
Танк Leclerc оснащен системой защиты от оружия массового поражения и имеет электронно-вычислительную систему с прицелами, тепловизором, дальномером.
Танк Leclerc оснащен системой защиты от оружия массового поражения и имеет электронно-вычислительную систему с прицелами, тепловизором, дальномером.
Во французской армии насчитывается 406 единиц этой техники. Кроме того, Leclerc есть на вооружении Объединенных Арабских Эмиратов — 388 танков.
Фото: Getty Images
Министерство обороны Франции сообщило, что Украина в ближайшие два месяца получит французские бронированные машины AMX-10 RC. Они известны как колесные танки. Украинские военные будут проходить обучение эксплуатации этих бронемашин.
AMX-10 RC имеет пушку размером 105 мм. Эта машина способна вести встречное сражение.
AMX-10 RC имеет пушку размером 105 мм. Эта машина способна вести встречное сражение.
Специфические снаряды для пушки производили только для этой машины. Они не похожи на другие калибры оружия НАТО. Но на складах французской армии должно оставаться еще достаточно боеприпасов к AMX-10 RC.
Основные характеристики бронированной машины AMX-10 RC:
Один из самых больших наших партнеров — Великобритания. Страна согласилась передать Украине 14 танков Challenger 2. Это основной танк сухопутных войск Великобритании.
Эта техника тяжелобронированая и мобильная, предназначена для использования в зоне прямого огня.
Характеристики Challenger 2:
Фото: British Army
В США планируют передать Украине M2A2 ODS Bradley. Они считают, что это поможет Украине в войне против оккупантов. Об этом сказал высокопоставленный чиновник Пентагона Голосу Америки.
M2 Bradley — основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении армии США. При разработке БМП от конструкторов потребовали, чтобы новая машина имела скорость танка M1 Abrams, но и могла выполнять те же транспортные функции, что и гусеничный БТР M113.
Характеристики M2 Bradley:
Украина хотела бы получить танки M1 Abrams, но это дорогая и тяжелая техника. Ранее советник Пентагона по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Пентагон все еще не готов удовлетворить требования Киева по поставке танков M1 Abrams.
Но Reuters сообщает, что 24 января несколько чиновников рассказали, что Соединенные Штаты готовы начать процесс, который позволит передать Украине десятки боевых танков M1 Abrams.
Радоваться еще рано, нужно дождаться официального подтверждения.
Характеристики M1 Abrams:
Фото: US Army
Эстония передаст все свои 155-мм гаубицы Украине. Об этом рассказал посол Эстонии в Украине Кайма Кууск. Посольство Эстонии в Украине сообщило о следующем:
— Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне.
Такая помощь Эстонии включает:
Фото: Estonian Ambassy in Kyiv / Facebook
Германия присоединится к США в поставке Украине дополнительной батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot и БМП. Страна планирует передать БМП Marder.
Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена. Ранее сообщалось, что Германия планирует предоставить Украине от 20 до 40 БМП.
БМП Marder имеет 20-мм нестабилизированную пушку Rheinmetall Mk 20 RH-202, которая имеет бешеный темп стрельбы — 800–1000 выстрелов в минуту. Огонь ведется короткими очередями. Боеприпас позволяет пробивать в лобной проекции всю легкую бронетехнику советского типа.
Характеристики БМП Marder:
Фото: Depositphotos
Наконец-то правительство Германии официально подтвердило Украине передачу танков Leopard 2. Эти танки готова была нам передать Польша, но не могла это сделать без согласия Германии.
После этого разные страны готовы были тоже передать Украине свои танки Leopard 2, а мир заполонил флешмоб #freethelropards. И вот наконец-то Федеральное правительство Германии приняло решение предоставить ВСУ основные боевые танки Leopard 2.
— Это решение отвечает нашей известной линии в поддержку Украины, насколько мы можем. Мы действуем хорошо скоординированным международным способом, — сказал канцлер Германии Олаф Шольц в Берлине.
Цель Германии — быстро собрать для Украины два танковых батальона. В качестве первого шага Германия предоставит 14 танков Leopard 2 A6 со складов Бундесвера. Шольц отметил, что другие европейские партнеры передадут танки Leopard 2.
Также Германия выдаст разрешения на передачу танков странам-партнерам, желающим быстро доставить Leopard 2 из своих складов в Украину.
Также Германия выдаст разрешения на передачу танков странам-партнерам, желающим быстро доставить Leopard 2 из своих складов в Украину.
Тренировки украинских экипажей должны начаться в ближайшее время в Германии. Также Украине помогут с логистикой, боеприпасами и техническим обслуживанием танков.
Почему эти танки были так желанны для Украины? Читай полную характеристику танков Leopard по ссылке.
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