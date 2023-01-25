Такие необходимые Leopard 2 и БМП: какую технику передадут Украине в ближайшее время страны-союзники

Мир все больше поддерживает Украину. Разные страны начали более активно принимать решения о передаче нам необходимого оружия для скорейшей победы. Ряд стран согласились предоставить нам танки и БМП.

Мы расскажем, какое оружие в скором времени получит Украина от наших западных партнеров.

Франция

Танк Leclerc

Франция рассматривает вопрос передачи Украине танков Leclerc. Министерство обороны Франции прорабатывает этот вопрос, а президент Эммануэль Макрон заявил:

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Касательно Leclerc, я попросил министра обороны поработать над этим. Ничто не исключено.

Но есть ряд условий для передачи французских танков. Прежде всего, получение этой техники не должно быть эскалацией. Это будет эффективной поддержкой Украины, передача танков не должна ослабить французскую обороноспособность.

Характеристики французского танка AMX-56 Leclerc:

длина с пушкой — 9,87 м;

ширина — 6,88 м;

высота — 2,95 м;

масса — 54,6 т;

оснащен пушкой 120 мм CN-120-26;

скорость движения — 50–72 км/ч.

Танк Leclerc оснащен системой защиты от оружия массового поражения и имеет электронно-вычислительную систему с прицелами, тепловизором, дальномером.

Во французской армии насчитывается 406 единиц этой техники. Кроме того, Leclerc есть на вооружении Объединенных Арабских Эмиратов — 388 танков.

AMX-10 RC

Министерство обороны Франции сообщило, что Украина в ближайшие два месяца получит французские бронированные машины AMX-10 RC. Они известны как колесные танки. Украинские военные будут проходить обучение эксплуатации этих бронемашин.

AMX-10 RC имеет пушку размером 105 мм. Эта машина способна вести встречное сражение.

Специфические снаряды для пушки производили только для этой машины. Они не похожи на другие калибры оружия НАТО. Но на складах французской армии должно оставаться еще достаточно боеприпасов к AMX-10 RC.

Основные характеристики бронированной машины AMX-10 RC:

экипаж — четыре человека;

калибр и марка пушки — 105 мм F2 MECA L/47;

тип пушки — гладкоствольная электрогидравлическая;

боекомплект — 38 снарядов;

двигатель — Baudouin 6F11 SRX

скорость по шоссе — 85 км/ч по асфальту и 40 км/ч по бездорожью.

Великобритания

Танки Challenger 2

Один из самых больших наших партнеров — Великобритания. Страна согласилась передать Украине 14 танков Challenger 2. Это основной танк сухопутных войск Великобритании.

Эта техника тяжелобронированая и мобильная, предназначена для использования в зоне прямого огня.

Характеристики Challenger 2:

скорость — 56 км/ч;

оснастка — 120-мм танковая пушка L30;

дополнительное вооружение — пушка с калибром 7,62 мм и пулеметом;

цифровая система управления огнем;

две независимые системы ночного видения;

тепловизор для командира и наводчика;

отдельный панорамный прицел 360° для командира.

США

БМП Bradley

В США планируют передать Украине M2A2 ODS Bradley. Они считают, что это поможет Украине в войне против оккупантов. Об этом сказал высокопоставленный чиновник Пентагона Голосу Америки.

M2 Bradley — основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении армии США. При разработке БМП от конструкторов потребовали, чтобы новая машина имела скорость танка M1 Abrams, но и могла выполнять те же транспортные функции, что и гусеничный БТР M113.

Характеристики M2 Bradley:

вооружение — автоматическая пушка с калибром 25 мм M242 Bushmaster;

снаряженный боекомплект составляет 300 снарядов, а тот, который можно возить, — 600;

в арсенале БМП — бронебойные подкалиберные и осколочно-фугасные боеприпасы;

пусковая установка ПТРК TOW;

дополнительное вооружение — спаренный с пушкой пулемет M240C;

БМП может иметь установленное и так называемое амбразурное оружие — шесть автоматических 5,56-мм несъемных винтовок в бойницах.

Танки M1 Abrams

Украина хотела бы получить танки M1 Abrams, но это дорогая и тяжелая техника. Ранее советник Пентагона по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Пентагон все еще не готов удовлетворить требования Киева по поставке танков M1 Abrams.

Но Reuters сообщает, что 24 января несколько чиновников рассказали, что Соединенные Штаты готовы начать процесс, который позволит передать Украине десятки боевых танков M1 Abrams.

Радоваться еще рано, нужно дождаться официального подтверждения.

Характеристики M1 Abrams:

броня — Чобхэм, многослойная противоснарядная композитная броня, усиленная обедненным ураном;

операционная дальность — 410 км;

скорость — 72 км/ч (шоссе), 48 км/ч (по пересеченной местности);

главное вооружение — 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов;

второстепенное вооружение — 1×12,7-мм крупнокалиберный пулемет M2HB и 2×7,62-мм M240 пулеметы;

двигатель — Honeywell AGT1500С многотопливный газотурбинный двигатель 1500 л.с. (1120 кВт);

емкость топливных баков — 1900 л.

Эстония

Гаубицы 155 мм

Эстония передаст все свои 155-мм гаубицы Украине. Об этом рассказал посол Эстонии в Украине Кайма Кууск. Посольство Эстонии в Украине сообщило о следующем:

— Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне.

Такая помощь Эстонии включает:

десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122 мм D-30;

тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

сотни противотанковых гранатометов М2 Карл Густав с боеприпасами;

средства поддержки артиллерийских подразделений.

Германия

БМП Marder

Германия присоединится к США в поставке Украине дополнительной батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot и БМП. Страна планирует передать БМП Marder.

Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена. Ранее сообщалось, что Германия планирует предоставить Украине от 20 до 40 БМП.

БМП Marder имеет 20-мм нестабилизированную пушку Rheinmetall Mk 20 RH-202, которая имеет бешеный темп стрельбы — 800–1000 выстрелов в минуту. Огонь ведется короткими очередями. Боеприпас позволяет пробивать в лобной проекции всю легкую бронетехнику советского типа.

Характеристики БМП Marder:

тепловизор и ночной прицел;

боекомплект — 1250 снарядов;

эффективная дальность стрельбы — 2500 м;

дополнительное оружие — пулемет MG3 калибра 7,62 мм с боекомплектом 5000 выстрелов;

дизельный двигатель MTU MB 833 Ea-500 мощностью 600 л.с.;

максимальная скорость на автомагистрали — 65 км/ч.

Танки Leopard 2

Наконец-то правительство Германии официально подтвердило Украине передачу танков Leopard 2. Эти танки готова была нам передать Польша, но не могла это сделать без согласия Германии.

После этого разные страны готовы были тоже передать Украине свои танки Leopard 2, а мир заполонил флешмоб #freethelropards. И вот наконец-то Федеральное правительство Германии приняло решение предоставить ВСУ основные боевые танки Leopard 2.

— Это решение отвечает нашей известной линии в поддержку Украины, насколько мы можем. Мы действуем хорошо скоординированным международным способом, — сказал канцлер Германии Олаф Шольц в Берлине.

Цель Германии — быстро собрать для Украины два танковых батальона. В качестве первого шага Германия предоставит 14 танков Leopard 2 A6 со складов Бундесвера. Шольц отметил, что другие европейские партнеры передадут танки Leopard 2.

Также Германия выдаст разрешения на передачу танков странам-партнерам, желающим быстро доставить Leopard 2 из своих складов в Украину.

Тренировки украинских экипажей должны начаться в ближайшее время в Германии. Также Украине помогут с логистикой, боеприпасами и техническим обслуживанием танков.

Почему эти танки были так желанны для Украины? Читай полную характеристику танков Leopard по ссылке.

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