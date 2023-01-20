Мощный пакет военной поддержки от США — какое вооружение получит Украина на сумму $2,5 млрд

19 января Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,5 млрд.
Об этом идет речь на сайте Пентагона. Читай, какое оружие получит Украина в ближайшее время.
В Пентагоне сообщают, что новый пакет помощи включает в себя сотни единиц бронетехники, критически важную поддержку для противовоздушной обороны Украины и другое вооружение, в частности:
Последние воздушные атаки Кремля на критически важную инфраструктуру Украины снова демонстрируют разрушительное влияние жестокой войны России в Украине.
Последние воздушные атаки Кремля на критически важную инфраструктуру Украины снова демонстрируют разрушительное влияние жестокой войны России в Украине.
Этот пакет предоставляет дополнительные боеприпасы NASAMS и системы противовоздушной обороны Avenger, чтобы помочь Украине противостоять ряду угроз малой и средней дальности и укрепить эшелонированную противовоздушную оборону Украины, — говорят в Пентагоне.
59 БМП Bradley вместе с еще 50 БТРами Bradley (которые были переданы Украине раньше в январе) и 90 БТРами Stryker сформируют две бригады бронетанковой техники.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и американский народ за выделение Украине очередного мощного пакета оборонной поддержки.
Боевые бронированные машины Stryker, дополнительные БТР Bradley, системы ПВО Avenger — важная помощь в нашей борьбе с агрессором, — отметил Зеленский.
Боевые бронированные машины Stryker, дополнительные БТР Bradley, системы ПВО Avenger — важная помощь в нашей борьбе с агрессором, — отметил Зеленский.
Напомним, что 23 декабря Конгресс США одобрил проект бюджета на 2023 год. Он предусматривает немалое финансирование для Украины и союзников. Читай, сколько денег и на что выделят США в этом году.
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