Мощный пакет военной поддержки от США — какое вооружение получит Украина на сумму $2,5 млрд

19 января Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,5 млрд.

Об этом идет речь на сайте Пентагона. Читай, какое оружие получит Украина в ближайшее время.

Пакет военной помощи от США на $2,5 млрд

В Пентагоне сообщают, что новый пакет помощи включает в себя сотни единиц бронетехники, критически важную поддержку для противовоздушной обороны Украины и другое вооружение, в частности:

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дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS;

восемь систем противовоздушной обороны Avenger;

59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм;

90 бронетранспортеров Stryker с 20 минными катками;

53 бронетранспортера MRAP;

350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV;

высокоскоростные противорадиационные ракеты HARM;

95 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов;

20 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

11800 120-мм минометных мин;

12 автомобилей поддержки боеприпасов и шесть командно-штабных автомобилей;

22 тактические машины для буксировки вооружения;

2 тысячи противотанковых ракет;

более 3 млн патронов для стрелкового оружия;

взрывное оборудование для расчистки помех, противопехотные боеприпасы Claymore и приборы ночного видения;

запасные части и другое полевое снаряжение.

Последние воздушные атаки Кремля на критически важную инфраструктуру Украины снова демонстрируют разрушительное влияние жестокой войны России в Украине.

Этот пакет предоставляет дополнительные боеприпасы NASAMS и системы противовоздушной обороны Avenger, чтобы помочь Украине противостоять ряду угроз малой и средней дальности и укрепить эшелонированную противовоздушную оборону Украины, — говорят в Пентагоне.

59 БМП Bradley вместе с еще 50 БТРами Bradley (которые были переданы Украине раньше в январе) и 90 БТРами Stryker сформируют две бригады бронетанковой техники.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и американский народ за выделение Украине очередного мощного пакета оборонной поддержки.

Боевые бронированные машины Stryker, дополнительные БТР Bradley, системы ПВО Avenger — важная помощь в нашей борьбе с агрессором, — отметил Зеленский.

Напомним, что 23 декабря Конгресс США одобрил проект бюджета на 2023 год. Он предусматривает немалое финансирование для Украины и союзников. Читай, сколько денег и на что выделят США в этом году.

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