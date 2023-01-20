Потужний пакет військової підтримки від США — яке озброєння отримає Україна на суму $2,5 млрд

19 січня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2,5 млрд.

Про це йдеться на сайті Пентагону. Читай, яку зброю отримає Україна найближчим часом.

Пакет військової допомоги від США на $2,5 млрд

У Пентагоні повідомляють, що новий пакет допомоги містить сотні одиниць бронетехніки, критично важливу підтримку для протиповітряної оборони України та інше озброєння, зокрема:

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додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS;

вісім систем протиповітряної оборони Avenger;

59 БМП Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 боєприпасів калібру 25 мм;

90 бронетранспортерів Stryker з 20 мінними катками;

53 бронетранспортери MRAP;

350 високомобільних багатоцільових колісних машин HMMWV;

високошвидкісні протирадіаційні ракети HARM;

95 тисяч 105-мм артилерійських снарядів;

20 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;

600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

11 800 120-мм мінометних мін;

12 автомобілів підтримки боєприпасів та шість командно-штабних автомобілів;

22 тактичні машини для буксирування озброєння;

2 тисячі протитанкових ракет;

понад 3 млн набоїв для стрілецької зброї;

підривне обладнання для розчищення перешкод, протипіхотні боєприпаси Claymore та прилади нічного бачення;

запасні частини та інше польове спорядження.

Останні повітряні атаки Кремля на критично важливу інфраструктуру України знову демонструють руйнівний вплив жорстокої війни Росії в Україні.

Цей пакет надає додаткові боєприпаси NASAMS і системи протиповітряної оборони Avenger, щоб допомогти Україні протистояти низці загроз малої та середньої дальності та зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону України, — говорять у Пентагоні.

59 БМП Bradley разом із ще 50 БТРами Bradley (які були передані Україні раніше в січні) та 90 БТРами Stryker сформують дві бригади бронетанкової техніки.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену та американському народу за виділення Україні чергового потужного пакета оборонної підтримки.

Бойові броньовані машини Stryker, додаткові БТР Bradley, системи ППО Avenger — важлива допомога у нашій боротьбі з агресором, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 23 грудня Конгрес США схвалив проект бюджету на 2023 рік. Він передбачає суттєве фінансування для України та союзників. Читай, скільки грошей та на що виділять США у цьому році.

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