$45 млрд для України та союзників! Як витратять кошти з держбюджету США на 2023 рік

Учора, 23 грудня, Конгрес США схвалив проект урядового бюджету на 2023 рік, який передбачає майже $45 млрд фінансування для України та союзників.

Про це повідомляє Голос Америки. Президент Штатів Джо Байден обіцяє підписати документ найближчим часом. Читай, на що витратять виділені кошти.

$45 млрд для України та партнерів від США

У четвер законопроект схвалив Сенат, а в п’ятницю пройшло голосування в Палаті представників. 225 голосів конгресменів було “за”, а 201 — “проти”.

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Під час голосування спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що цей документ передбачає потужну підтримку України.

Урядовий бюджет серед іншого підтримає надзвичайних героїв в Україні, які воюють на передовій битви за демократію.

У цьому законодавчому акті ми з гордістю надаємо їм ще один значний пакет безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, — зазначила вона.

Виділені кошти розподілять таким чином:

$14,5 млрд — передача Україні зброї із запасів США;

$13,37 млрд — економічна та бюджетна підтримка України;

$11,88 млрд — поповнення запасів зброї США, яку Штати постачають Україні з власних резервів;

$9 млрд — безпекова допомога Україні (устаткування, навчання, логістика та поставки для ЗСУ);

$2,5 млрд — задовільнення гуманітарних потреб України.

Джо Байден зазначив, що схвалює рішення Конгресу та планує якнайшвидше підписати документ.

Цей законопроєкт корисний для нашої економіки, нашої конкурентоспроможності та наших громад — і я підпишу його як закон, щойно він ляже на мій стіл…

Це надасть додаткову допомогу Україні — ще одну демонстрацію нашої двопартійної підтримки України після візиту президента Зеленського, — зауважив він.

Реакція Зеленського

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський подякував Конгресу США за надання $45 млрд допомоги Україні та непохитну двопартійну підтримку в боротьбі за свободу.

Надзвичайно важливо, що народ США разом з українцями в цій боротьбі, — написав він у Twitter.

22 лютого відбулась чергова зустріч міністрів закордонних справ G7. Лідери країн Великої сімки обговорили у віртуальному форматі війну в Україні, подальшу підтримку нашої держави та притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини.

Читай, якими були основні результати дискусії та що містить заява G7 щодо війни в Україні.

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