$45 млрд для Украины и союзников! Как потратят средства из госбюджета США на 2023 год

Вчера, 23 декабря, Конгресс США одобрил проект правительственного бюджета на 2023 год, предусматривающий почти $45 млрд финансирования для Украины и союзников.

Об этом сообщает Голос Америки. Президент Штатов Джо Байден обещает подписать документ в ближайшее время. Читай, на что потратят выделенные денежные средства.

$45 млрд для Украины и партнеров от США

В четверг законопроект одобрил Сенат, а в пятницу прошло голосование в Палате представителей. 225 голосов конгрессменов было “за”, а 201 — “против”.

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Во время голосования спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что этот документ предусматривает мощную поддержку Украины.

Правительственный бюджет среди прочего поддержит чрезвычайных героев в Украине, воюющих на передовой битве за демократию.

В этом законодательном акте мы с гордостью оказываем им еще один значительный пакет безопасности, экономической и гуманитарной помощи, — отметила она.

Выделенные средства распределят следующим образом:

$14,5 млрд — передача Украине оружия из запасов США;

$13,37 млрд — экономическая и бюджетная поддержка Украины;

$11,88 млрд — пополнение запасов оружия США, поставляемого Штатами Украине из собственных резервов;

$9 млрд — помощь в безопасности Украины (оборудование, обучение, логистика и поставки для ВСУ);

$2,5 млрд — удовлетворение гуманитарных потребностей Украины.

Джо Байден отметил, что одобряет решение Конгресса и планирует как можно быстрее подписать документ.

Этот законопроект полезен нашей экономике, нашей конкурентоспособности и нашим общинам — и я подпишу его как закон, как только он ляжет на мой стол…

Это предоставит дополнительную помощь Украине — еще одну демонстрацию нашей двухпартийной поддержки Украины после визита президента Зеленского, — отметил он.

Реакция Зеленского

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Конгресс США за предоставление $45 млрд помощи Украине и непоколебимую двухпартийную поддержку в борьбе за свободу.

Чрезвычайно важно, что народ США вместе с украинцами в этой борьбе, — написал он в Twitter.

22 февраля прошла очередная встреча министров иностранных дел G7. Лидеры стран Большой семерки обсудили в виртуальном формате войну в Украине, дальнейшую поддержку нашего государства и привлечение РФ к ответственности за военные преступления.

Читай, какие основные результаты дискуссии и что содержит заявление G7 о войне в Украине.

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