$45 млрд для Украины и союзников! Как потратят средства из госбюджета США на 2023 год

Вчера, 23 декабря, Конгресс США одобрил проект правительственного бюджета на 2023 год, предусматривающий почти $45 млрд финансирования для Украины и союзников.
Об этом сообщает Голос Америки. Президент Штатов Джо Байден обещает подписать документ в ближайшее время. Читай, на что потратят выделенные денежные средства.
В четверг законопроект одобрил Сенат, а в пятницу прошло голосование в Палате представителей. 225 голосов конгрессменов было “за”, а 201 — “против”.
Во время голосования спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что этот документ предусматривает мощную поддержку Украины.
Правительственный бюджет среди прочего поддержит чрезвычайных героев в Украине, воюющих на передовой битве за демократию.
Правительственный бюджет среди прочего поддержит чрезвычайных героев в Украине, воюющих на передовой битве за демократию.
В этом законодательном акте мы с гордостью оказываем им еще один значительный пакет безопасности, экономической и гуманитарной помощи, — отметила она.
Выделенные средства распределят следующим образом:
Джо Байден отметил, что одобряет решение Конгресса и планирует как можно быстрее подписать документ.
Этот законопроект полезен нашей экономике, нашей конкурентоспособности и нашим общинам — и я подпишу его как закон, как только он ляжет на мой стол…
Этот законопроект полезен нашей экономике, нашей конкурентоспособности и нашим общинам — и я подпишу его как закон, как только он ляжет на мой стол…
Это предоставит дополнительную помощь Украине — еще одну демонстрацию нашей двухпартийной поддержки Украины после визита президента Зеленского, — отметил он.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Конгресс США за предоставление $45 млрд помощи Украине и непоколебимую двухпартийную поддержку в борьбе за свободу.
Чрезвычайно важно, что народ США вместе с украинцами в этой борьбе, — написал он в Twitter.
Чрезвычайно важно, что народ США вместе с украинцами в этой борьбе, — написал он в Twitter.
22 февраля прошла очередная встреча министров иностранных дел G7. Лидеры стран Большой семерки обсудили в виртуальном формате войну в Украине, дальнейшую поддержку нашего государства и привлечение РФ к ответственности за военные преступления.
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