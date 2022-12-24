Мир

$45 млрд для Украины и союзников! Как потратят средства из госбюджета США на 2023 год

Елена Яковлева, редактор сайта 24 декабря 2022, 12:00
Конгрес США схвалив проект бюджету на 2023 рік: чого чекати Україні

Больше видео
Заява G7 щодо війни в Україні: Путіна притягнуть до відповідальності
$32 млрд помощи Украине и привлечение РФ к ответственности — результаты встречи G7
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Візит Зеленського до США - ключові моменти
У нас есть отличные новости — как прошел визит Зеленского в США и чего ждать украинцам в 2023 году
0:00:19
LightUpUkraine — найпопулярніші локації світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною
Елка в Нью-Йорке, Колизей, Сиднейская опера — без света! Самые популярные локации мира демонстрируют солидарность с Украиной
Смотреть больше

Последние видео
Херсон

Жестокий обстрел Херсона 24 декабря: уже известно о пяти погибших и десятках раненых
Конгрес США схвалив проект бюджету на 2023 рік: чого чекати Україні
$45 млрд для Украины и союзников! Как потратят средства из госбюджета США на 2023 год
В Киеве не курсируют трамваи
Из-за нехватки электроэнергии в Киеве перестает курсировать наземный электротранспорт: что известно
0:15:08
ПЦУ
Новации в церкви или старые привычки? Готова ли Украина праздновать Рождество 25 декабря
Заява G7 щодо війни в Україні: Путіна притягнуть до відповідальності
$32 млрд помощи Украине и привлечение РФ к ответственности — результаты встречи G7
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 24 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:58
Арциз
Оправляются от удара россиян: как происходит восстановление города Арциз
0:03:23
Порятунок тварин
Контузия. Смерть. Переезд. Трагическая история питомника из Херсона
0:02:49
Херсон евакуюється
Херсон может не перезимовать… Почему местные власти призывают людей эвакуироваться
Больше видео
Херсон
Читать дальше
Жестокий обстрел Херсона 24 декабря: уже известно о пяти погибших и десятках раненых
В Киеве не курсируют трамваи
Читать дальше
Из-за нехватки электроэнергии в Киеве перестает курсировать наземный электротранспорт: что известно

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь