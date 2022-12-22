Ми маємо чудові новини — як пройшов візит Зеленського до США та чого очікувати українцям у 2023 році

Учора, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський завітав у США з несподіваним візитом. Увечері за київським часом він провів двосторонню зустріч з лідером Штатів Джо Байденом, а також звернувся до Конгресу у Вашингтоні.

Як відомо, президенти обговорювали продовження військової та економічної допомоги від США, збереження санкцій проти Росії та подальшу підтримку України у війні.

Ми зібрали ключові моменти з поїздки Зеленського до США. Читай, чого очікувати українцям у 2023 році від західних партнерів.

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Результати переговорів з Байденом

Головне питання всіх моїх переговорів сьогодні — зміцнення України, це наступний рік, це рух до перемоги у війні за незалежність.

Ми маємо чудові новини, з якими я повертаюся додому, — сказав Зеленський на брифінгу після переговорів з Байденом.

Лідер США пообіцяв Зеленському, що і Вашингтон, й інші західні партнери й надалі підтримуватимуть Україну фінансово, гуманітарно та військово.

— Для нас честь бути на вашому боці у жорстокій війні Путіна. 300 днів — важко повірити, скільки ми в цьому живемо.

Триває жорстокий напад на право України існувати як державі, напад на невинних українців без жодних причин, хіба залякування, — поділився Байден.

Він жорстко засудив терористичні акти Росії з руйнування цивільної інфраструктури України й сказав, що США продовжуватимуть зміцнювати боєздатність нашої країни.

Ми продовжуватимемо зміцнювати здатність України оборонятися, зокрема протиповітряну оборону, і саме тому ми надамо Україні батарею ЗРК Patriot і навчимо ваші війська коректно її використовувати, — анонсував Байден.

Крім того, у цей же день стало відомо, що США схвалили виділення Україні зброї на суму $1,85 млрд, туди й входитиме система ППО Patriot. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Виступ Зеленського в Конгресі США

У своєму виступі перед американськими конгресменами Зеленський сфокусувався на таких ключових моментах:

продовження фінансової підтримки України, адже допомога від США — не благодійність, а внесок у глобальну безпеку і демократію;

посилення санкцій проти Росії та притягнення до відповідальності терористів за агресію;

ситуація на полі бою складна, але український Донбас продовжує стояти;

Україна святкуватиме Різдво, навіть якщо не буде електрики;

Україна досягне абсолютної перемоги у цій війні.

Після цього Байден подякував Конгресу за проект урядових видатків, який передбачає $45 млрд додаткової фінансової підтримки України.

Я також підписую законопроект про оборону, який полегшить закупівлю критичних боєприпасів та оборонних матеріалів для України, — заявив він.

А також додав, що оскільки Путін не збирається зупиняти цю жорстоку війну, США надаватимуть Україні можливість захищати свою країну від російської агресії стільки, скільки знадобиться.

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Спільне бачення миру

Байден та Зеленський обговорили також і формулу миру, яку запропонувала Україна раніше, а також як США можуть допомогти досягти цієї мети — справедливого та чесного миру.

Зеленський знову повторив своє бачення миру у війні з Росією — жодних компромісів щодо територіальної цілісності України та відшкодування всіх збитків, які завдала РФ.

Але ви знаєте, що батьки втратили своїх синів на фронті або доньок, які були медсестрами. А що для них справедливий мир? Для них всі ці гроші — nothing. Їх не цікавить ніяке відшкодування.

Усе, чим вони живуть — revenge. Помста. Чим довше йде ця війна, тим більше таких людей. Нема ніякого справедливого миру у війні, яку нам принесли ці… не можу знайти слово, бо ми в Білому домі. Ці нелюди, — сказав Зеленський.

Своєю чергою Джо Байден підтримав пропозицію президента України провести саміт миру та додав, що США та Україна мають спільне бачення миру.

Ми поділяємо те саме бачення справедливого миру — вільна, незалежна, безпечна Україна, що процвітає. Ми обоє хочемо, щоби війна закінчилася, — заявив президент США.

Як ми писали вище, США передадуть Україні ЗРК Patriot. Дізнайся, що це за система та які її характеристики.

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