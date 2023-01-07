Безпрецедентний пакет військової допомоги від США! Що Україна отримає на суму понад $3 млрд

6 січня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про безпрецедентний пакет військової допомоги Україні на суму понад $3 млрд.

Зокрема Україна вперше отримає броньовані машини Bradley, які полегшать загальновійськові маневри української армії на фронті. Але не БМП єдиними!

Читай, що саме входитиме до нового пакету підтримки від США та як на це відреагувала Україна.

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Що входить у новий пакет допомоги від США

Міністерство оборони США повідомило, що $2,85 млрд підуть на задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони, а ще $225 млн — на сприяння довгостроковому потенціалу та модернізації української армії.

До нового пакету військової допомоги Україні входять:

50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 патронів калібру 25 мм;

100 бронетранспортерів M113;

55 броньованих військових автомобілів із захистом від мін і засідок (MRAP);

138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення боєприпасами;

70 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

1200 155-мм снарядів дистанційної протиброньової мінної системи (RAAM);

36 105-мм буксируваних гаубиць і 95 000 105-мм артилерійських снарядів;

10 000 мінометних снарядів калібру 120 мм;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

ракети ППО RІМ-7;

4000 авіаційних ракет Zuni;

приблизно 2000 протитанкових ракет;

снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

прилади нічного бачення та оптика;

запчастини та інше польове обладнання.

Новий пакет допомоги передбачає і військове навчання українських захисників.

Також США виділять $682 млн для стимуляції та компенсації міжнародним союзникам пожертвування свого військового обладнання Україні.

— Адміністрація Байдена продовжуватиме заохочувати членів Альянсу та партнерів робити додаткові пожертвування систем протиповітряної оборони, артилерії, бойових машин та інших критично важливих засобів для підтримки України у захисті її суверенітету та територіальної цілісності стільки, скільки це буде потрібно, — йдеться у звіті Міністерства оборони США.

Представник Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу розповів, що новий пакет допомоги від США допоможе українським військовим на Донбасі, де точаться запеклі бої. Ця зброя відповідає їхнім потребам.

Кірбі уточнив, що на доставлення БМП Bradley в Україну потрібен певний час, однак США намагатимуться зробити це якнайшвидше. Крім цього, ЗСУ здатні доволі швидко навчитись використовувати та обслуговувати техніку.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що лише Росія могла б завершити цю війну. Але поки цього не станеться, Штати залишатимуться об’єднані з Україною так довго, скільки це потрібно.

Реакція України

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Дж. Остіном III деталі нового пакету допомоги від США, а також наступну зустріч у форматі Рамштайн.

Найбільший американський пакет допомоги дає нам нові можливості для звільнення нашої території на Сході та Півдні. Дякую Джо Байдену, Ллойду Остіну та американському народу. Україна переможе, — написав Резніков.

Він також опублікував оновлену інфографіку про залишки ракет у Росії. Станом на 6 січня РФ має:

19% стратегічних високоточних ракет;

близько 78% тактичних ракет;

12% іранських дронів;

9% Калібрів;

11% балістичних ракет Іскандер.

Однак все ще Росія має достатню кількість крилатих Іскандерів та С-300. Тож для України залишається пріоритетним напрямком зміцнення ППО.

Формула безпеки: ракетна міць “другої армії світу” обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженої на потужність української ППО, — зазначив Резніков.

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалось отримати у 2022.

Йдеться і про колісні танки та броньовані машини від Франції, і про бронетранспортери Bradley та Marder від США та Німеччини, і про додаткову німецьку батарею Patriot, і про боєприпаси та багато чого іншого.

Час табу щодо зброї минув. Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна: перемога України. Лише так можна забезпечити тривкий і справедливий мир і безпеку в Європі.

Звідси — каскад хороших новин щодо зброї, а далі їх буде ще більше. І після кожної такої новини дедалі сильнішим ставатиме скрегіт зубів у Кремлі та плач на росТБ, — написав Кулеба.

Позитивно відреагував на новину про виділення нової допомоги українській армії й президент Володимир Зеленський. Він назвав пакет американської оборонної підтримки дуже потужним та подякував за нього Байдену, конгресменам і всім американцям.

Уперше ми отримаємо броньовані машини Bradley — це саме те, що треба. Нові гармати й снаряди, зокрема високоточні. Нові ракети. Нові дрони. Це вчасно та сильно, — сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Він додав, що Україна бачить абсолютно конкретні результати переговорів зі Штатами. Зокрема йдеться про візит Зеленського до США, який відбувся два тижні тому. Читай, чого очікувати українцям у 2023 році від західних партнерів.

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