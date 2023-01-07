Беспрецедентный пакет военной помощи от США! Что Украина получит на сумму свыше $3 млрд

6 января администрация президента США Джо Байдена объявила о беспрецедентном пакете военной помощи Украине на сумму свыше $3 млрд.

В частности, Украина впервые получит бронированные машины Bradley, которые облегчат общевоенные маневры украинской армии на фронте. Но не БМП единственными!

Читай, что будет входить в новый пакет поддержки от США и как на это отреагировала Украина.

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Что входит в новый пакет помощи от США

Министерство обороны США сообщило, что $2,85 млрд пойдут на удовлетворение критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны, а еще $225 млн — на содействие долгосрочному потенциалу и модернизации украинской армии.

В новый пакет военной помощи Украине входят:

50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;

100 бронетранспортеров M113;

55 бронированных военных автомобилей с защитой от мин и засад (MRAP);

138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

18 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин снабжения боеприпасами;

70000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

1200 155-мм снарядов дистанционной противоброневой минной системы (RAAM);

36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

10000 минометных снарядов калибра 120 мм;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

ракеты ПВО РИМ-7;

4000 авиационных ракет Zuni;

примерно 2000 противотанковых ракет;

снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;

противопехотные боеприпасы Claymore;

приборы ночного видения и оптика;

запчасти и другое полевое оборудование.

Новый пакет помощи предусматривает и военное обучение украинских защитников.

Также США выделят $682 млн для стимуляции и компенсации международным союзникам пожертвования своего военного оборудования в Украине.

— Администрация Байдена будет продолжать поощрять членов Альянса и партнеров делать дополнительные пожертвования систем противовоздушной обороны, артиллерии, боевых машин и других критически важных средств для поддержки Украины в защите ее суверенитета и территориальной целостности столько, сколько это потребуется, — говорится в отчете Министерства.

Представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби во время брифинга рассказал, что новый пакет помощи от США поможет украинским военным на Донбассе, где ведутся ожесточенные бои. Это оружие отвечает их потребностям.

Кирби уточнил, что на доставку БМП Bradley в Украину нужно определенное время, однако США постараются сделать это как можно быстрее. Кроме того, ВСУ способны достаточно быстро научиться использовать и обслуживать технику.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что только Россия могла бы завершить эту войну. Но пока этого не произойдет, Штаты будут оставаться объединенными с Украиной так долго, сколько это нужно.

Реакция Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Дж. Остином III детали нового пакета помощи от США, а также предстоящую встречу в формате Рамштайн.

Крупнейший американский пакет помощи дает нам новые возможности для освобождения нашей территории на Востоке и Юге. Спасибо Джо Байдену, Ллойду Остину и американскому народу. Украина победит, — написал Резников.

Он также обнародовал обновленную инфографику об остатках ракет в России. По состоянию на 6 января РФ имеет:

19% стратегических высокоточных ракет;

около 78% тактических ракет;

12% иранских дронов;

9% Калибров;

11% баллистических ракет Искандер.

Однако Россия все еще имеет достаточно крылатых Искандеров и С-300. Поэтому для Украины остается приоритетным направлением укрепления ПВО.

Формула безопасности: ракетная мощь “второй армии мира” обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощность украинской ПВО, — отметил Резников.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в этом году Украина получит от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022 году.

Речь идет и о колесных танках и бронированных машинах от Франции, и о бронетранспортерах Bradley и Marder от США и Германии, и о дополнительной немецкой батарее Patriot, и о боеприпасах и многом другом.

Время табу относительно оружия истекло. Мы вступаем в решающую фазу. Цель может быть только одна: победа Украины. Только так можно обеспечить прочный и справедливый мир и безопасность в Европе.

Отсюда — каскад хороших новостей по поводу оружия, а дальше их будет еще больше. И после каждой такой новости все сильнее станет скрежет зубов в Кремле и плач на РосТВ, — написал Кулеба.

Положительно отреагировал на новость о выделении помощи украинской армии и президент Владимир Зеленский. Он назвал пакет американской оборонной поддержки очень мощным и поблагодарил за него Байдена, конгрессменов и всех американцев.

Впервые мы получим бронированные машины Bradley — это именно то, что нужно. Новые пушки и снаряды, в том числе высокоточные. Новые ракеты. Новые дроны. Это вовремя и сильно, — сказал Зеленский в вечернем обращении.

Он добавил, что Украина видит абсолютно конкретные результаты переговоров со Штатами. В частности, речь идет про визит Зеленского в США, который состоялся две недели назад. Читай, чего ждать украинцам в 2023 году от западных партнеров.

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