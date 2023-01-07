Война в Украине

Беспрецедентный пакет военной помощи от США! Что Украина получит на сумму свыше $3 млрд

Елена Яковлева, редактор сайта 07 января 2023, 10:48
Новий пакет військової допомоги від США на $3 млрд - що відомо
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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