Такі потрібні Leopard 2 та БМП: яку техніку передадуть Україні найближчим часом країни-союзники

Світ дедалі більше підтримує Україну. Різні країни почали активніше ухвалювати рішення щодо передання нам потрібної зброї для якнайшвидшої перемоги. Низка країн погодилася надати нам танки та БМП.

Ми розповімо, яка зброя незабаром прибуде до України від наших західних партнерів.

Франція

Танк Leclerc

Франція розглядає питання передачі Україні танків Leclerc. Міністерство оборони Франції опрацьовує це питання, а президент Еммануель Макрон заявив:

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Щодо Leclerc, я попросив міністра оборони попрацювати над цим. Ніщо не виключено.

Але є низка умов для передачі французьких танків. Насамперед отримання цієї техніки не має бути ескалацією. Це буде ефективною підтримкою Україні, передача танків не має послабити французьку обороноздатність.

Характеристики французького танка AMX-56 Leclerc:

довжина з гарматою — 9,87 м;

ширина — 6,88 м;

висота — 2,95 м;

маса — 54,6 т;

оснащений гарматою 120 мм CN-120-26;

швидкість руху — 50–72 км/год.

Танк Leclerc оснащений системою захисту від зброї масового ураження та має електронно-обчислювальну систему з прицілами, тепловізором, далекоміром.

У французькій армії налічується 406 одиниць техніки. Крім цього, Leclerc є на озброєнні в Об’єднаних Арабських Еміратів — 388 танків.

AMX-10 RC

Міністерство оборони Франції повідомило, що Україна протягом найближчих двох місяців отримає французькі броньовані машини AMX-10 RC. Вони відомі як колісні танки. Українські військові проходитимуть навчання експлуатації цих бронемашин.

AMX-10 RC має гармату розміром 105 мм. Ця машина здатна вести зустрічний бій.

Специфічні снаряди для гармати виробляли лише для цієї машини. Вони схожі на інші калібри зброї НАТО. Але на складах французької армії мають залишатися ще достатньо боєприпасів до AMX-10 RC.

Основні характеристики броньованої машини AMX-10 RC:

екіпаж — чотири особи;

калібр та марка гармати — 105 мм F2 MECA L/47;

тип гармати — гладкоствольна електрогідравлічна;

боєкомплект — 38 снарядів;

двигун — Baudouin 6F11 SRX

швидкість по шосе — 85 км/год по асфальту та 40 км/год по бездоріжжю.

Велика Британія

Один із найбільших наших партнерів — Велика Британія. Країна погодилася передати Україні 14 танків Challenger 2. Це основний танк сухопутних військ Великої Британії.

Ця техніка важкоброньована та мобільна, призначена для використання в зоні прямого вогню.

Характеристики Challenger 2:

швидкість — 56 км/год;

оснащення — 120-мм танкова гармата L30;

додаткове озброєння — гармата з калібром 7,62 мм та кулеметом;

цифрова система управління вогнем;

дві незалежні системи нічного бачення;

тепловізор для командира та навідника;

окремий панорамний приціл 360° для командира.

США

БМП Bradley

У США планують передати Україні M2A2 ODS Bradley, вони вважають, що це допоможе Україні у війні проти окупантів. Про це сказав високопосадовець Пентагону Голосу Америки.

M2 Bradley — основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні армії США. При розробці БМП конструкторам поставили вимогу, щоб нова машина мала швидкість танка M1 Abrams, але й могла виконувати ті самі транспортні функції, що й гусеничний БТР M113.

Характеристики M2 Bradley:

озброєння — автоматична гармата з калібром 25 мм M242 Bushmaster;

споряджений боєкомплект становить 300 снарядів, а той, який можна возити, — 600;

в арсеналі БМП — бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси;

пускова установка ПТРК TOW;

додаткове озброєння — спарений з гарматою кулемет M240C;

БМП може мати встановлену і так звану амбразурну зброю — шість автоматичних 5,56-мм незйомних гвинтівок у бійницях.

Танки M1 Abrams

Україна хотіла б отримати танки M1 Abrams, але це дорога та важка техніка. Раніше радник Пентагону з політичних питань Колін Каль заявив, що Пентагон усе ще не готовий задовольнити вимоги Києва щодо постачання танків M1 Abrams.

Але Reuters повідомляє, що 24 січня кілька чиновників розповіли, що Сполучені Штати готові розпочати процес, який зрештою приведе до передачі Україні десятків бойових танків M1 Abrams.

Радіти ще зарано, треба дочекатися офіційного підтвердження.

Характеристики M1 Abrams:

броня — Чобхем, багатошарова протиснарядна композитна броня, посилена збідненим ураном;

операційна дальність — 410 км;

швидкість — 72 км/год (шосе), 48 км/год (по пересічній місцевості);

головне озброєння — 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів;

другорядне озброєння — 1×12,7-мм великокаліберний кулемет M2HB та 2×7,62-мм M240 кулемети;

двигун — Honeywell AGT1500З багатопаливний газотурбінний двигун 1500 к.с. (1120 кВт);

місткість паливних баків — 1900 л.

Естонія

Гаубиці 155 мм

Естонія передасть усі свої 155-мм гаубиці Україні. Про це розповів посол Естонії в Україні Каймо Кууск. Посольство Естонії в Україні повідомило про таке:

— Ми віддаємо всі наші 155-мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні.

Така допомога Естонії включає:

десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30;

тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;

сотні протитанкових гранатометів М2 Карл Густав із боєприпасами;

засоби підтримки артилерійських підрозділів.

Німеччина

БМП Marder

Німеччина приєднається до США у постачанні Україні додаткової батареї зенітно-ракетних комплексів Patriot та БМП. Країна планує передати БМП Marder.

Про це повідомив Білий дім за підсумками телефонної розмови канцлера ФРН Олафа Шольца та президента США Джо Байдена. Раніше повідомлялося, що Німеччина планує надати Україні від 20 до 40 БМП.

БМП Marder має 20-мм нестабілізовану гармату Rheinmetall Mk 20 RH-202, яка має шалений темп стрільби — 800–1000 пострілів за хвилину. Вогонь ведеться короткими чергами. Боєприпас пробиває у лобовій проекції всю легку бронетехніку радянського типу.

Характеристики БМП Marder:

тепловізор та нічний приціл;

боєкомплект — 1250 снарядів;

ефективна дальність стрільби — 2500 м;

додаткова зброя — кулемет MG3 калібру 7,62 мм з боєкомплектом 5000 пострілів; дизельний двигун MTU MB 833 Ea-500 потужністю 600 к.с.;

максимальна швидкість на автомагістралі — 65 км/год.

Танки Leopard 2

Нарешті уряд Німеччини офіційно підтвердив Україні передачу танків Leopard 2. Ці танки готова була нам передати Польща, але не могла це зробити без згоди Німеччини.

Після цього різні країни готові були теж передати Україні свої танки Leopard 2, а світ заполонив флешмоб #freethelropards. І ось нарешті Федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення надати ЗСУ основні бойові танки Leopard 2.

— Це рішення відповідає нашій відомій лінії на підтримку України, наскільки ми можемо. Ми діємо в добре скоординований міжнародний спосіб, — сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц у Берліні.

Мета Німеччини — швидко зібрати для України два танкові батальйони. Як перший крок Німеччина надасть 14 танків Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу. Шольц зазначив, що інші європейські партнери також передадуть танки Leopard 2.

Також Німеччина видасть дозволи на передання танків країнам-партнерам, які хочуть швидко доставити Leopard 2 зі своїх складів в Україну.

Тренування українських екіпажів мають розпочатися найближчим часом у Німеччині. Також Україні допоможуть із логістикою, боєприпасами та технічним обслуговуванням танків.

Чому ці танки були такими бажаними для України? Читай повну характеристику танків Leopard за посиланням.

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