Війна не закінчиться завтра. Чи буде новий масштабний наступ РФ та коли він може розпочатись

Якщо, цитуючи класику, на небесах розмови лише про океан, то у нас на землі мова йде здебільшого про війну, а також про плани країни-агресора здійснити новий масштабний наступ на українські землі.

Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко розповів в ефірі марафону Єдині новини про ситуацію на фронті та підготовку армії РФ до нового наступу.

Посадовець зазначає, що більше буде зрозуміло, на якому напрямку російські окупанти будуть наступати, лише після того, як вони почнуть там накопичувати сили.

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Тобто, зрозумілішою ситуація стане, коли росіяни почнуть продавлювати саме ті напрямки, які вважають найважливішими. Це можуть бути Луганський або Північний напрямки, Запоріжжя або Донецьк.

Коли почнеться активна фаза наступу окупантів

Ймовірно, що це буде весняна кампанія вже після березня. Однак ми маємо не забувати, що говоримо про великий стратегічний наступ.

На тактичному та оперативно-тактичному рівнях ворог не припинив свої активні дії.

Ми бачимо, що як на Донецькому, так і на Запорізькому напрямку ворог атакує. Він не сидить в обороні й не чекає, коли буде краща погода, а постійно намагається створити собі умови та перспективи для подальшого наступу.

З кого намагаються формувати наступальні сили

Це частково мобілізовані, які були підготовлені, зокрема й у Білорусі. Та інші — це ті підрозділи, які свого часу відступили з Херсонського плацдарму. Зрозуміло, що вони не пішли в пункт постійної дислокації.

Частина з них була відправлена на Схід, вони зокрема беруть участь у тиску на Бахмут, Соледар, Авдіївку. А інша частина — на Запоріжжя. Росіяни знають, що для нас це стратегічний напрямок, бачать, що ми отримуємо західне озброєння.

Також (росіяни, — ред.) розуміють, що напрямок Мелітополя, Бердянська може поставити крапку у початку розгрому РФ.

Тому вони укріплюються на цьому напрямку, оскільки він теж є для них дуже привабливим.

Донецький напрямок для них більше політично важливий, якщо говорити про досягнення хоч якихось цілей, які РФ запрогнозувала, коли вирішила за три дні взяти Україну.

Яка чисельність військ необхідна окупантам для наступу

Хочу нагадати, що росіяни заходили в Україну, маючи десь 180-200 тисяч військових, враховуючи те, що у нас тоді була десь 200-тисячна армія. Це приблизні цифри.

Тому тоді вони йшли без трикратного переважання та розраховували, що їм не доведеться воювати.

Зараз, коли ми маємо сильну армію та озброєння, їм треба створити як мінімум угруповання у три-чотири рази більше.

Вони можуть це зробити, у них є ресурс. Можуть зробити наступ за допомогою застарілого озброєння і вони зараз це роблять.

Чи може РФ відмовитись від нового масштабного наступу

Можу сказати, що якщо ми зараз наситимо свою армію та укріпимо оборону, то Росія може й не ухвалити рішення щодо наступу.

Якщо нам встигнуть прийти 100-300 танків західних. Якщо ми саме наситимо фронт в оборонному плані, то росіяни можуть відмовитись від того (нового масштабного наступу, — ред.), розуміючи, що їм не вдасться продавити нашу оборону.

Для цього потрібно дуже багато працювати з партнерами, готувати наші війська, доставляти більший мобілізаційний ресурс зараз та завжди мати резерви, щоб реагувати на дії росіян.

Чи може РФ розпочати наступ до того, як до нас прийде нове озброєння

Ми маємо розуміти, що Росія відтягує наступ не тому, що вони так хочуть. Росіяни відтягують, тому що їм самим не вистачає сил та засобів.

Вони зараз піднімають техніку, яка була на складах на зберіганні. Також вони вчать особовий склад, тому що розуміють, що серйозні військові операції стратегічного рівня не можна провести за допомогою непідготовлених мобілізованих.

Скільки Україні потрібно танків, щоб почати контрнаступ

Десь 100 танків — це танкова бригада. Це вже дуже серйозний ресурс, якщо їх навчити, організувати правильну логістику і правильно використовувати.

Їх можна використовувати на оперативному рівні. На окремому напрямку, як підтримка контрнаступу на якійсь ділянці, це може дуже сильно допомогти.

Але ми маємо розуміти, що Росія має більше танків. І нам потрібно, як вже говорив Валерій Залужний, принаймні три танкові бригади, щоб можна було говорити про контрнаступ.

Проте, хто б там що не говорив, сподіватись на швидку перемогу не варто. Нам потрібно робити свою роботу і розуміти, що війна не закінчиться завтра.

Україна та ЗСУ чекають на постачання зброї від західних партнерів. Зокрема, німецьких та американських танків. Читай, яку зброю світ передасть Україні найближчим часом.

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