На вулиці -20°C, а росіяни кидають тисячі бійців у наступ — ситуація на Донецькому напрямку

Найгарячішими точками Східного фронту наразі залишаються Бахмут та Соледар. Ворог для захоплення цих міст кинув ледь не всі основні сили на Донецький напрямок та підтримує високу інтенсивність наступу.

Цієї ночі наша знімальна група побувала в танкістів Першої танкової бригади. Українські військовослужбовці тримають південну ділянку Східного фронту, яку росіяни атакують щодня у спробах прорватись уперед.

Під час зйомок на вулиці було -20°C. І такий сильний мороз на Донбасі тримається вже майже тиждень. Військові кажуть, за цей час всі поля замерзли й окупанти почали наступати.

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Крім того, останнім часом напрямок цих позицій росіяни атакують реактивними системами та артилерією. Однак про те, де саме перебувають наші позиції, ворог так і не дізнався.

Українські захисники кажуть, що через великий потік мобілізованих росіяни просто не встигають набратись досвіду, тому воюють, хто як може.

Такий метод ведення війни як випалена земля є основним у рашистів. Вони квадратами криють землю та зносять усі будівлі, після чого масовано ціною тисяч життів наступають.

Натомість українські танкісти роблять усе можливе, аби живої сили ворога було все менше. Зрештою будь-хто з росармії — це розхідний матеріал, тоді як ЗСУ бережуть своїх бійців. Кожен з них максимально мотивований захищати Батьківщину.

Наші воїни продовжують докладати титанічних зусиль та захищати кожен метр рідної землі. Дізнайся, яка карта бойових дій в Україні сьогодні.

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