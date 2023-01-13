Актуальна карта бойових дій в Україні 13 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

За даними українських військових, наразі найгарячіші бої тривають у Донецькій області — Соледарі, Парасковіївці, Бахмуті та Кліщіївці.
Наші воїни продовжують докладати титанічних зусиль та захищати кожен метр рідної землі. Однак, на жаль, у багатьох регіонах усе ще надзвичайно небезпечно, особливо для цивільного населення.
Тож дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що нездатність російської оборонно-промислової бази розв’язати проблему нестачі боєприпасів, ймовірно, перешкоджатиме РФ вести наступальні операції на Сході України у 2023 році.
Російським військам поки що не вдалось повністю захопити Соледар. Однак навіть можлива окупація цього міста навряд чи дозволить російським військам захопити Бахмут.
Російські війська продовжують обмежені контратаки в районі Сватового, а українські війська ведуть контрнаступ у районі Кремінної та завдають ударів по тилах окупантів у Луганській області.
Також загарбники ведуть наземні удари по всій лінії фронту в Донецькій області.
Українські офіційні особи повідомляють, що російські війська виводять ключові ресурси та реструктуризують логістичні мережі на півдні України через удари ЗСУ.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:
Росіяни зосереджуються на спробах повного захоплення Донецької області та продовжує наступати на Бахмутському напрямку.
Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка, — йдеться у звіті Генштабу.
Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка, — йдеться у звіті Генштабу.
На Авдіївському напрямку ворог веде безуспішні наступальні дії, а на Куп’янському та Лиманському — намагається покращити своє тактичне положення.
На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються.
Ситуація на фронті за напрямками:
Російські військові продовжують грабувати українців на тимчасово захопленій території Херсонської області. В одному із населених пунктів Каховського району окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців з подальшою так званою “націоналізацією”.
Противник продовжує мобілізацію чоловічого населення, зокрема і на тимчасово окупованій території Луганської області. В Алчевську почалась чергова хвиля мобілізації з 9 січня.
Українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження росіян, а також п’ять ударів по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.
Окрім того, наші захисники збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу Орлан-10.
Українські артилеристи та ракетники уразили:
Днями американська агенція Bloomberg повідомила, що Росія планує переселити 100 000 українців з Херсонської області на територію РФ.
Читай, що розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук про депортацію українців з Херсонщини.
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