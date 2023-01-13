Актуальна карта бойових дій в Україні 13 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

За даними українських військових, наразі найгарячіші бої тривають у Донецькій області — Соледарі, Парасковіївці, Бахмуті та Кліщіївці.

Наші воїни продовжують докладати титанічних зусиль та захищати кожен метр рідної землі. Однак, на жаль, у багатьох регіонах усе ще надзвичайно небезпечно, особливо для цивільного населення.

Тож дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що нездатність російської оборонно-промислової бази розв’язати проблему нестачі боєприпасів, ймовірно, перешкоджатиме РФ вести наступальні операції на Сході України у 2023 році.

Російським військам поки що не вдалось повністю захопити Соледар. Однак навіть можлива окупація цього міста навряд чи дозволить російським військам захопити Бахмут.

Російські війська продовжують обмежені контратаки в районі Сватового, а українські війська ведуть контрнаступ у районі Кремінної та завдають ударів по тилах окупантів у Луганській області.

Також загарбники ведуть наземні удари по всій лінії фронту в Донецькій області.

Українські офіційні особи повідомляють, що російські війська виводять ключові ресурси та реструктуризують логістичні мережі на півдні України через удари ЗСУ.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 січня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:

п’ять ракетних ударів по Костянтинівці, Краматорську та Запоріжжю ;

та ; 12 авіаційних ударів;

чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Росіяни зосереджуються на спробах повного захоплення Донецької області та продовжує наступати на Бахмутському напрямку.

Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка, — йдеться у звіті Генштабу.

На Авдіївському напрямку ворог веде безуспішні наступальні дії, а на Куп’янському та Лиманському — намагається покращити своє тактичне положення.

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

та напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках під ворожі обстріли потрапили Сеньківка та Карповичі Чернігівської області; Бачівськ на Сумщині, а також Стрілеча, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб Харківської області.

та напрямках під ворожі обстріли потрапили Сеньківка та Карповичі Чернігівської області; Бачівськ на Сумщині, а також Стрілеча, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб Харківської області. На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли райони Синьківки, Орлянки, Кислівки, Берестового, Іванівки та Богуславки на Харківщині, а також Стельмахівки Луганської області.

напрямку росіяни обстріляли райони Синьківки, Орлянки, Кислівки, Берестового, Іванівки та Богуславки на Харківщині, а також Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку росіяни обстріляли з танків та артилерії Греківку, Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині.

напрямку росіяни обстріляли з танків та артилерії Греківку, Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині. На Бахмутському напрямку ворожих обстрілів зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.

напрямку ворожих обстрілів зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог обстріляв Красногорівку, Авдіївку, Мар’їнку та Новомихайлівку Донецької області.

напрямку ворог обстріляв Красногорівку, Авдіївку, Мар’їнку та Новомихайлівку Донецької області. На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив загарбників потрапили Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині.

напрямку під вогневий вплив загарбників потрапили Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині. На Запорізькому напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Времівка і Вільне Поле Донецької області, а також Гуляйполе, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів і Кам’янське на Запоріжжі.

напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Времівка і Вільне Поле Донецької області, а також Гуляйполе, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів і Кам’янське на Запоріжжі. На Херсонському напрямку окупанти продовжують обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Так, росіяни обстріляли з мінометів передмістя та саме місто Херсон.

Російські військові продовжують грабувати українців на тимчасово захопленій території Херсонської області. В одному із населених пунктів Каховського району окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців з подальшою так званою “націоналізацією”.

Противник продовжує мобілізацію чоловічого населення, зокрема і на тимчасово окупованій території Луганської області. В Алчевську почалась чергова хвиля мобілізації з 9 січня.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження росіян, а також п’ять ударів по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, наші захисники збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу Орлан-10.

Українські артилеристи та ракетники уразили:

три пункти управління;

три райони зосередження живої сили та військової техніки ворога;

російський зенітний ракетний комплекс С-300;

три склади боєприпасів.

Днями американська агенція Bloomberg повідомила, що Росія планує переселити 100 000 українців з Херсонської області на територію РФ.

Читай, що розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук про депортацію українців з Херсонщини.

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