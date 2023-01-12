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Пішки в темноті подолали 10 км під супроводом ворожого дрона! Танкісти розповіли про будні на передовій

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 12 Січня 2023, 18:00
Українські танкісти розповіли про будні на фронті

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