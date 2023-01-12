Пішки в темноті подолали 10 км під супроводом ворожого дрона! Танкісти розповіли про будні на передовій

Вони йшли пішки 10 км у супроводі ворожого дрона. Так довелося повертатися з бойового завдання танкістам 92-ї бригади, яка боронить Куп’янський напрямок на Харківщині.

Ворог накрив воїнів мінометним вогнем, танк застряг у багнюці, тому його довелося покинути. Це лише один із робочих днів наших захисників. Танкісти розповіли про свої будні.

Зараз танкісти повернулися з бойового завдання, отримали координати контрольно-спостережного пункту, де засіли окупанти, й прямим наведенням влучили в ціль.

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Снаряд летить дуже швидко, буквально 15 секунд. Навіть якщо вони почують вихід, не встигнуть зреагувати, — каже військовослужбовець ЗСУ Андрій.

Цього разу екіпажу вдалося повернутися у броні. А перед Новим роком після відпрацювання мусили покинути танк посеред дороги, за кілька кілометрів від ворога.

— Ми під’їхали до села з окупантами, потрапили під обстріл. Довелося відходити, не вийшло. Обстріл продовжувався, зважаючи на погодні умови, там було дуже багато бруду, — згадує військовий.

Під мінометним вогнем вибралися з машини. До своїх діставалися пішки. Потемки здолали 10 км.

Зараз поруч лунають вибухи, а військові ремонтують свій танк. На “прильоти” у фоновому режимі не зважають. Справжній стрес, кажуть, коли під час бойової роботи противник тебе помітив.

Роботи в танкістів удосталь, навіть коли бойових виходів немає: то вивезти піхоту “на нуль”, коли увесь інший транспорт застрягає у багнюці, то з біди побратимів витягти.

У вересні 92-га бригада разом з іншими підрозділами вибила росіян з Куп’янська. Тепер потрібно відкинути окупантів якомога далі від міста, щоб мирні люди не потерпали від ворожої артилерії.

Раніше ми розповідали історію сапера Ігоря, як вісім розвідників надурили батальйон окупантів.

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