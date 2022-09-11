Розповіді

Те, як “розмовляють” танки — це своєрідне мистецтво. Історія танкіста на псевдо Барс

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Вересня 2022, 19:00
Історія танкіста Олександра на псевдо Барс
Фото: Facebook

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