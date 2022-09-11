Те, як “розмовляють” танки — це своєрідне мистецтво. Історія танкіста на псевдо Барс

У другу неділю вересня традиційно відзначають День танкіста. Ці воїни вміють керувати, а головне — “розуміти” потужну військову техніку. Українські танкісти з першого дня повномасштабного вторгнення знищують ворога. Тому в цей день ми хочемо розповісти тобі про танкіста Олександра на псевдо Барс.

Його історією поділився головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook.

Олександру — 36, він родом з Черкащини. Для чоловіка війна розпочалася у далекому 2014 році, саме тоді він втратив товариша та кума. Зараз повномасштабна війна розлучила його з родиною, тож дев’ятий День народження його син зустрічав без батька.

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Барс зауважує: ця війна назрівала давно. Ще за часів Голодомору Росія вбила мільйони українців. Тож було питанням часу, коли країна-агресор захоче захопити наші території.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Сашко був на будівництві у Новій Каховці. Отримав повістку, пішов до військкомату та приєднався до танкового підрозділу.

Він має досвід, слухняну та надійну техніку, злагоджену команду. Олександр підкреслює: те, як “розмовляють” танки — це своєрідне мистецтво. Тож чоловік щодня вдосконалює свої уміння, щоб прогнати ворога з нашої землі.

— Можливо, воно й на краще, що все зараз почалося, що моя дитина не братиме участь у війні. Дасть Бог, наступні покоління війна омине. Нам випала надскладна і відповідальна місія зупинити росіян, тому ми боротимемося до переможного кінця, — говорить Барс.

Олександр розповідає, що не очікував такої потужної підтримки від усього світу. Він вдячний іноземним друзям за допомогу. За його словами, ми справді об’єдналися проти підступного ворога.

— Не можу усвідомити, як спиться тим, хто натискає на кнопки й випускає ракети, розуміючи, що вони влучають у будинки мирних людей. Росіяни на сотні поколінь вперед заслужили ворогів! — зауважив Барс.

При цьому, він наголошує: наші танкісти налаштовані тільки на перемогу. І найперше, що зробить чоловік після перемоги, — обійме рідних та провідає могили тих, кого вже немає.

Раніше ми пропонували тобі провести день з героями на передовій, адже українські танкісти показали свій робочий день.

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