Розповіді

Відчути себе на передку з героями, жартами і музикою. Вікна показали танкістів ЗСУ на бойовому завданні

Даніела Долотова, редакторка сайту Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 12 Серпня 2022, 20:34
Танкісти на бойовому завданні

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