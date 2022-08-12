Відчути себе на передку з героями, жартами і музикою. Вікна показали танкістів ЗСУ на бойовому завданні

На фронті з визначенням цілей все досить просто. Якщо спалив одного російського окупанта, то день минув не дарма. Врятував свого побратима — наблизив Україну до перемоги.
Так говорить Герой України Сергій Пономаренко. Він — заступник командира танкового батальйону, а колись був менеджером великої мережі супермаркетів.
Коли почалась війна у 2014 році, чоловік одразу вирушив на фронт. Повернувся лише минулоріч, і ось знову його покликав дух обов’язку. Зібрав команду наймотивованіших і рушив нищити окупантів на схід. За цією справою й зустрів свій 39-й день народження.
Героєм Сергія називають не просто так. Найвищу нагороду чоловік отримав у березні, коли разом з побратимами знищили дев’ять ворожих танків за один бій.
Та хоч як би виглядало захопливо, інколи танкістам доводилось непросто. Сергій розповідає, що траплялось і по п’ять-шість виїздів за день. Бувало, що хлопці по шість діб не вилазили з танка.
Тому кожне вдале влучання викликає чимало емоцій. Побратим Сергія Андрій ділиться, що у нього особисто після влучання досить змішані почуття.
Ти отримуєш адреналін та ейфорію від того, що виконав свою роботу добре. Користь для своєї держави приніс і підтримав тих хлопців, які сидять в окопах. Їх щодня сотнями снарядів засипають.
Ти отримуєш адреналін та ейфорію від того, що виконав свою роботу добре. Користь для своєї держави приніс і підтримав тих хлопців, які сидять в окопах. Їх щодня сотнями снарядів засипають.
Найбільше Андрій пишається ефективністю української армії. Говорить, що кожне влучання — це результат злагодженої роботи. Хлопці не випускають тонни снарядів в один бік, а роблять всього кілька пострілів і все — ціль знищена.
Ми працюємо ефективніше, точніше. Це, можна сказати, тепер візитівка української армії.
Ми працюємо ефективніше, точніше. Це, можна сказати, тепер візитівка української армії.
Для кращого результату військові використовують як сучасну техніку, так і найпростіші, радше народні, методи. Координати, написані на руці — то чудовий аналог чорновика. І працює просто безвідмовно.
У Сергія ж дещо інший підхід. Спочатку потрібно надягнути вакуумні навушники та увімкнути музику. Для чоловіка це і захист вух, і додаткова можливість швидше зв’язатись з аеророзвідкою та піхотою.
Навіть у найпростіших речах командир намагається покращити роботу своїх підлеглих. Бо йому війна більше нагадує улюблені шахи, у яких потрібно не перестріляти одне одного, а переграти.
Будь-кого можна передбачити. Ну і якщо я стою зараз перед вами, то поки що все вдається. Сподіваюсь, що надалі все буде вдаватися краще і краще.
Будь-кого можна передбачити. Ну і якщо я стою зараз перед вами, то поки що все вдається. Сподіваюсь, що надалі все буде вдаватися краще і краще.
І справді, результати роботи Сергія видно не лише на полі бою, але й на обличчях його підлеглих. Для нього найважливіше зберегти їхні життя та здоров’я. І поки його хлопці гарно мотивовані, перемога наближатиметься дедалі швидше.
Попри те, що деякі з них зовсім не професійні військові, робота йде як по нотах. Наприклад, Павло ділиться, що до 24 лютого мав власну маркетингову агенцію.
А танк побачив вперше лише на третій день повномасштабної війни. І той на полігоні, а не під час боїв. Як навчився так швидко вправлятися з чудо-машиною, говорить просто — адреналін допоміг. Так все, чого вчили на полігоні, тепер швидко згадується у бою.
Проте перемогами чоловік не поспішає ділитись. Каже, що хвалитися не надто полюбляє. Натомість розповідає про досвід колишніх боїв.
Я напевне не пам‘ятаю жодного бою, щоб ми виходили в рівний бій, завжди техніка противника переважала. Зі свого — тішуся та пишаюся, що в одному бою знищив три танки.
Я напевне не пам‘ятаю жодного бою, щоб ми виходили в рівний бій, завжди техніка противника переважала. Зі свого — тішуся та пишаюся, що в одному бою знищив три танки.
Його побратим Андрій про свою розповідає дуже просто, чітко і з доказами.
Коли відпрацювали по лісі, російська піхота вибігла на відкриту місцевість. Кілька пострілів — і майже взводу піхоти не було.
Коли відпрацювали по лісі, російська піхота вибігла на відкриту місцевість. Кілька пострілів — і майже взводу піхоти не було.
Цей виїзд теж не став винятком. По координатах влучили чітко, а значить, успіх знову на боці українських танкістів. Видно, обирає лише тих, хто воює на стороні правди та має гарний плейліст.
Після роботи у Сергія в машині чутно лише музику. Боєць запевняє, що репертуар має різний: від року до лірики. А щодо пересторог про те, що може не почути вистріли, висловлюється дуже просто.
Якщо по мені вистріл, ти його все одно не почуєш, а якщо ти його чуєш — то воно не по тобі. То навіщо його слухать?
Якщо по мені вистріл, ти його все одно не почуєш, а якщо ти його чуєш — то воно не по тобі. То навіщо його слухать?
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