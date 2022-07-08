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Відпустив екіпаж та збирався застрелитися — історія пораненого танкіста, якому вдалось вижити в запеклому бою

Андрій Почтєв 08 Липня 2022, 13:00
Сергій Нездоля - історія тяжко пораненого танкіста

Ексклюзиви
Відпустив екіпаж та збирався застрелитися — історія пораненого танкіста, якому вдалось вижити в запеклому бою
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Відпустив екіпаж та збирався застрелитися — історія пораненого танкіста, якому вдалось вижити в запеклому бою
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Готова на все, аби допомогти пораненому — історія парамедика Ластівки, яка оберігає життя на Донеччині

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