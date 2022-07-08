Розповіді

Війна розлучила сім’ю на три місяці, та він знову йде на передову! Історія нацгвардійця, який дивом вижив в танковому бою

Андрій Почтєв 08 Липня 2022, 09:00
Війна розлучила сім’ю на три місяці, та він знову йде на передову! Історія нацгвардійця, який дивом вижив в танковому бою

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