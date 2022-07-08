Війна розлучила сім’ю на три місяці, та він знову йде на передову! Історія нацгвардійця, який дивом вижив в танковому бою

Бійці, які з перших днів війни захищають Україну і вже встигли отримати бойові поранення, після реабілітації та недовгої зустрічі з близькими їдуть далі захищати їхній спокій.

Такою є й історія нацгвардійця Дмитра, який після тривалого лікування та реабілітації в Запоріжжі готується рушити на передову.

Однак перед цим Дмитро нарешті возз’єднався з коханою та сином після трьох місяців розлуки.

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Після початку повномасштабної війни Дмитро відправив сім’ю за кордон, а сам залишився в рідному місті, щоб захищати його від російської навали.

Ми взяли в кільце оборони бензовоз та танк ЗСУ. Після того, як ми вже виконали завдання і заправили танк, на нас виїхав російський танк і поцілив в нас.

Саме так нацгвардієць отримав тяжке скалкове поранення плечового суглоба. Після огляду хірургів Дмитра успішно прооперували.

Він зізнається, як отямився, одразу зателефонував коханій. Хоча жінка дуже хотіла повернутися до Дмитра, цей випадок розлучив родину більш ніж на три місяці.

Я на той момент вже була в Луцьку, вже хотіла повернутися, тому що розуміла, моя підтримка йому дуже необхідна. Він відмовив мене.

За час розлуки Дмитро вже переніс тривале лікування та реабілітацію. Отримав нагороду від МВС та, зрештою, дочекався повернення дружини й сина, заради яких пішов боронити країну.

Ми воюємо не за гроші чи якісь блага. Ми воюємо за свою країну, за свою землю, за своїх родичів та друзів.

Вже зовсім скоро родині знову доведеться розлучитися, адже Дмитро відновився і скоро вирушить на передову. Дружина нацгвардійця дуже пишається чоловіком.

Та захищають нашу землю не лише чоловіки, а й жінки, які пліч-о-пліч з ними тримають зброю. Нещодавно, за український мир віддала життя бразильська військова та модель, читай про це в нашому матеріалі.