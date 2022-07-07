Завжди боролася проти несправедливості. Історія бразильської моделі, яка загинула на Харківщині

За Україну в Інтернаціональному легіоні воюють солдати з різних країн. На жаль, не всі воїни повертаються додому. Після ракетного обстрілу Харкова 30 червня загинули двоє громадян Бразилії, які допомагали нам у боротьбі за незалежність, — Дуглас Буріго й Таліта до Валле.

Як бразильці прибули в Україну

Таліта з юного віку хотіла бути моделлю, але почала опановувати військову кар’єру і стала снайперкою. Жінка була відомою активісткою та членом рятувальних загонів, тож не лишилася осторонь, коли на Україну напала Росія.

Поки що достеменно невідомо, як саме пройшов бій та як загинули двоє бразильців. За словами рідних Таліти та Дугласа, їх батальйон потрапив під потужний обстріл військ РФ десь у районі Харкова.

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— Таліта побігла в укриття. Там спалахнула пожежа, і бункер обвалився разом з нею всередині. Її друг кинувся, щоб врятувати її в проміжку між бомбардуваннями, але теж загинув. Померла від асфіксії, уламки в неї не влучили, — розповів брат Таліти Тео Родріго Вієйр в інтерв’ю Daily Mail.

Тео розповів, що його сестра вирушила в Україну за три тижні до загибелі:

— Вона сказала, що їде до Польщі працювати рятувальницею, допомагати людям вибиратися з охопленої війною країни. Але незабаром поїхала в зону бойових дій, — сказав Тео у розмові з Folha do Sao Paolo.

Пізніше дівчина говорила з рідними, вже коли була на Харківщині. Тео хотів якомога більше дізнатися про справи сестри, але вона сказала, що не може багато говорити. Остання розмова з братом була 27 червня.

А родина Дугласа розповіла, що про його смерть повідомило посольство Бразилії в Україні. Цю інформацію підтвердив і лейтенант Сандро Карвалью да Сілва — командир взводу Іноземного легіону.

Історія моделі Таліти до Валле

Схоже, Таліта любила свою справу. Своїми фото та відео у військовій формі вона ділилася у TikTok. Їй було 39 років, і вона вже мала військовий досвід. У 2019-му брала участь у місії проти Ісламської держави в Іраку та Сирії на боці курдських загонів.

— Коли вона вступила до курдського війська, то спеціалізувалась на снайперській стрільбі з гвинтівки. Таліта була на передовій. Вона була героїнею, і її покликанням було рятувати життя, прикриваючи гуманітарні місії, — каже її брат Тео.

Але на її сторінці у TikTok можна побачити, що в Україні вона тримала в руках тяжку зброю. Її брат розповідає, що жінка завжди виступала проти несправедливості.

— Коли вона сказала мені, що збирається поїхати в Україну, то запросила мене волонтерити з нею. Я врешті не прийняла пропозицію. Вона справді була героїнею і зробила своє існування гідним. Вона сильно відрізнялася від людей, яких зустрічаєш у повсякденні, — написала у Facebook її подруга Сібеле Круз.

Таліта вчилася на юриста, потім поїхала до Іраку та хотіла працювати у комісії з прав іммігрантів і біженців. Коли дівчині було 18, вона знімалася для журналів та телебачення, з дитинства грала в театрі.

Брат Таліти каже, що мати завжди підтримувала жінку, проте військова мало розповідала про свою участь у гуманітарних, рятувальних та тим більше військових місіях, щоб не засмучувати батьків.

Люди з усіх країн світу допомагають нам: воюють, займаються волонтерством та збором коштів, ведуть боротьбу в інформаційному просторі. Раніше ми розповідали, як британець Дейв евакуює людей з гарячих точок України.

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Фото: TikTok / thazinhaaaaaaaaaa