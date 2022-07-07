Всегда боролась против несправедливости. История бразильской модели, погибшей под Харьковом

За Украину в Интернациональном легионе воюют солдаты из разных стран. К сожалению, не все воины возвращаются домой. После ракетного обстрела Харькова 30 июня погибли два гражданина Бразилии, которые помогали нам в борьбе за независимость, — Дуглас Буриго и Талита до Валле.

Как бразильцы прибыли в Украину

Талита с юного возраста хотела быть моделью, но начала строить военную карьеру и стала снайпером. Женщина была известной активисткой и членом спасательных отрядов, поэтому не осталась в стороне, когда на Украину напала Россия.

Пока неизвестно, как именно прошел бой и как погибли двое бразильцев. По словам родных Талиты и Дугласа, их батальон попал под мощный обстрел войск РФ где-то в районе Харькова.

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— Талита побежала в укрытие. Там вспыхнул пожар, и бункер обрушился вместе с ней внутри. Ее друг побежал, чтобы спасти ее в промежутке между бомбежками, но тоже погиб. Умерла от асфиксии, осколки в нее не попали, — рассказал брат Талиты Тео Родриго Виейр в интервью Daily Mail.

Тео рассказал, что его сестра отправилась в Украину за три недели до гибели:

— Она сказала, что едет в Польшу работать спасателем, помогать людям выбираться из охваченной войной страны. Но вскоре поехала в зону боевых действий, — сказал Тео в разговоре с Folha do Sao Paolo.

Позже девушка говорила с родными, уже когда была в Харьковской области. Тео хотел как можно больше узнать о делах сестры, но она сказала, что не может много говорить. Последний разговор с братом был 27 июня.

А семья Дугласа рассказала, что о его смерти сообщило посольство Бразилии в Украине. Эту же информацию подтвердил и лейтенант Сандро Карвалью да Силва — командующий взводом Иностранного легиона.

История модели Талиты до Валле

Похоже, Талита любила свое дело. Своими фотографиями и видео в форме она делилась в TikTok. Ей было 39 лет, и у нее уже был военный опыт. В 2019-м она принимала участие в миссии против Исламского государства в Ираке и Сирии на стороне курдских отрядов.

— Когда она вступила в курдское войско, специализировалась на снайперской стрельбе из винтовки. Талита была на передовой. Она была героиней, и ее призванием было спасать жизнь, прикрывая гуманитарные миссии, — говорит ее брат Тео.

Но на ее странице TikTok можно увидеть, что в Украине она держала в руках тяжелое оружие. Ее брат рассказывает, что женщина всегда выступала против несправедливости.

— Когда она сказала мне, что собирается поехать в Украину, она пригласила меня волонтерить с ней. Я все же не приняла предложение. Она действительно была героиней и сделала свою жизнь достойной. Она сильно отличалась от людей, которых встречаешь в повседневной жизни, — написала в Facebook ее подруга Сибеле Круз.

Талита училась на юриста, затем уехала в Ирак и хотела работать в комиссии по правам иммигрантов и беженцев. Когда девушке было 18, она снималась для журналов и телевидения, с детства играла в театре.

Брат Талиты говорит, что мать всегда поддерживала женщину, однако военная мало рассказывала о своем участии в гуманитарных, спасательных и тем более военных миссиях, чтобы не огорчать родителей.

Люди со всех стран мира помогают нам: воюют, занимаются волонтерством и сбором средств, сражаются в информационном пространстве. Ранее мы рассказывали, как британец Дэйв эвакуирует людей из горячих точек Украины.

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Фото: TikTok / thazinhaaaaaaaaaa